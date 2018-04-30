MERSİN:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:45

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı

Mersin’de sivil toplum örgütü temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı
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Mersin’de sivil toplum örgütü temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı’nı kutladı.

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir, emeğin insan yaşamında önemli bir yeri olduğunu belirterek, "1 Mayıs emeğin, alın terinin ve dayanışmanın günüdür. Emek ve alın teri en yüce değerdir” dedi.

Ülkenin kalkınmasına ve gelişmesine en çok katkıyı işçi ve emekçi vatandaşların sağladığını belirten Özdemir, “1 Mayıs, dünya işçilerin çalışma şartlarının düzeltilmesi için verdikleri mücadelenin başlangıcıdır. Emeğiyle, alın teriyle ülkemize değer katan tüm çalışanlarımızın sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri düzeye ulaşmaları, verdikleri emeklerinin tam karşılığını almaları en büyük isteğimizdir. Çünkü hak ve emek kutsaldır" diye konuştu.

Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) Kurucu Başkanı Gül Akyürek ise, “Alın terleriyle ülkemizin, çocuklarımızın geleceğine büyük katkılar sunan bütün emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Akyürek, emekçilerin ülkenin gelişmesindeki rolünün büyük olduğunu vurgulayarak, “Tüm dünyada emekçiler tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs, çalışanların sorunlarının dile getirilmesine, çözüm yollarına ilişkin görüşlerin tartışılmasına olanak sağlamıştır. Emeğin önemi, kutsallığı ve ne denli yüce bir değer olduğu anlaşıldıkça adalet, barış ve demokrasinin egemen olduğu bir dünyaya ulaşılacaktır" şeklinde konuştu.
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