MERSİN:
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23 Nisan 2018 Pazartesi 17:07

23 Nisan Bozyazı’da coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mersin’in Bozyazı ilçesinde coşkuyla kutlandı.Bozyazı’daki kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın...

23 Nisan Bozyazı'da coşkuyla kutlandı
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mersin’in Bozyazı ilçesinde coşkuyla kutlandı.

Bozyazı’daki kutlamalar, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Sezgin, Atatürk’ün önderliğinde tutuşturulan bağımsızlık meşalesinin Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatan bir güneş haline geldiğini belirterek, "Işığını, tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretinden, azminden, kararlılığından, birlik ve beraberliğinden alan bu güneş, aynı zamanda ülkemizin kışını bahara, baharını yaza döndürecek bir dirilişin müjdecisiydi” dedi.

İlkokullar ve ortaokullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin verilmesinin ardından, öğrencilerin hazırladıkları çeşitli gösteriler ve halat çekme yarışmasını, meydanını dolduran çok sayıda vatandaş büyük beğeni ile izledi.

Buradaki törenin ardından Kaymakam Hayatı Taşdan, kaymakamlık koltuğuna oturacak olan Durmuş Tufan Anadolu ve İmam Hatip Lisesi öğrencisi Lütfiye Nur Kaya, Vali Çetin Birmek Ortaokulu öğrencisi Ülkü Büşra Çetiner ile Tekmen İlkokulu öğrencisi Bedirhan Kara isimli öğrencileri kabul etti. Üç öğrenci sırasıyla sembolik olarak kaymakam oldu.
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