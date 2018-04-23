23 Nisan coşkusu çocuk festivalinde yaşatılıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’2.Uluslararası Çocuk Festivali’, ikinci ve son gününde de yoğun ilgi gördü.23 Nisan’da çocukların doyasıya eğlenmesini sağlayan festivalin ikinci gününde de çocuklar ve aileleri...

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ’2.Uluslararası Çocuk Festivali’, ikinci ve son gününde de yoğun ilgi gördü.

23 Nisan’da çocukların doyasıya eğlenmesini sağlayan festivalin ikinci gününde de çocuklar ve aileleri festival alanını doldurdu. Açık alanlar, çim alanlar, serbest etkinlik alanları, oyun parkları, büyük salon, çok amaçlı salon ve küçük salonda gün boyu devam eden etkinliklerde çocukları yine birbirinden eğlenceli sürpriz etkinlikler karşıladı.

İkinci gün etkinlikleri kapsamında Kongre ve Sergi Sarayı’nın büyük salonunda ’Sevgi Bahçesindeki Ağaç’ adlı tiyatro oyunu, ’Harika Kanatlar’ çocuk müzikali ve halk oyunları gösterileri çocukları eğlendirirken, çok amaçlı salonda gerçekleştirilen ’itfaiye’ konulu resim yarışmaları, ’yangın savaşçıları’ eğitim yarışması, ’Mini Robocup’ turnuvaları ve bilimsel sahne gösterisi çocukların meraklı bakışlarına sahne oldu.

DJ ve animatörlerin gösterileri, serbest illüzyon gösterileri, pandomim gösterileri ve yarışmalarla 23 Nisan’ın tadını çıkaran çocuklar, festival alanını terk etmek istemedi. Son dönemlerin popüler programlarından biri olan ’Survivor’ yarışması konseptinde hazırlanan alan ise festivalde, çocukların en çok ilgi gösterdiği alan oldu. Gün boyu süren etkinliklerde gönüllerince ve özgürce eğlenen çocuklar, bayram gibi bir festivali daha geride bıraktılar.