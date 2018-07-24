24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Turgay Demirtaş, "Özgür bir basın ancak özgür bir toplum ile yükselebilir" dedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Turgay Demirtaş, "Özgür bir basın ancak özgür bir toplum ile yükselebilir" dedi.

Demirtaş, ’24 Temmuz basında sansürün kaldırılışının 110. yıldönümü ile Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, demokratik yaşamın vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının önemli görevi ve sorumlulukları olduğunu vurguladı.

Demokrasinin sağlıklı temeller üzerinde ivme kazanmasında, basın özgürlüğünün korunması ve geliştirilmesinin payının azımsanmayacak düzeyde olduğunu kaydeden Demirtaş, "Özgür bir basın ancak özgür bir toplum ile yükselebilir. Basının hür olmadığı bir ülkede demokrasiden, insan haklarından ve sosyal gelişmişlikten söz edilmesi dahi mümkün değildir” diye konuştu.

Atatürk’ün, ‘Basın bir milletin müşterek sesidir’ sözünü hatırlatan Demirtaş, “Atatürk bu sözünün devamında, ‘Basın başlı başına bir kuvvet, bir mektep, bir rehberdir’ der. Buradan hareketle kişisel hak ve özgürlükler çerçevesinde emek vererek mesleğini icra eden tüm basın çalışanlarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Tuna: "Basın özgürlüğü, demokrasinin vazgeçilmez unsurudur"

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, demokrasi için basın özgürlüğünün önemine vurgu yaptı. Tuna, basın mensuplarının meşakkatli ve zor bir görevi ifa ettiklerini belirterek, “Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek için her ortamda ve koşulda, sorumluluk duygusuyla hareket ederek, toplumun haber alma ihtiyacını yerine getiren tüm basın çalışanlarının basın bayramı kutlu olsun” diye konuştu.

Basının kamuoyunun sesi olma görevini yerine getirebilmesi için doğru, ilkeli ve objektif yayıncılık anlayışından vazgeçmemesi gerektiğinin altını çizen Tuna, “Çağdaş ve demokratik bir ülke olmanın temel dayanaklarından birisi de güçlü ve bağımsız bir basına sahip olunmasıdır. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Basın, bir milletin ortak sesidir’ sözü de basın mensuplarının üstlendiği büyük sorumluluğu ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

Dinçer: "Yerel basının ekonomik özgürlüğe kavuşturulması için gerekli teşvik yasaları bir an önce çıkarılmalı"

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Talat Dinçer ise, “Yerel basının güçlenmesi, yerel iletişimi arttırmakta, bu iletişim yerel yönetimi etkilemekte, buda yerel demokratik yönetimin güçlenmesine ve halk tarafından benimsenmesine yardımcı olmaktadır” dedi.

Yapılan hizmetlerin doğru ve tarafsız olarak halka aktarılmasında yazılı, görsel ve işitsel basının öneminin asla göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Dinçer, halkı aydınlatan ve kamu oyuna gerçekleri bildiren aracın basın olduğunu dile getirdi. Dinçer, basının örtülü ya da açık biçimde sınırlandığı, basın özgürlüğünün sağlanamadığı ülkelerde, basının halkın ve gerçeğin sesi olma işlevini yitirdiğine işaret etti.

Açıklamasında, basın kuruluşlarının ekonomik olarak güçlü olması gerektiğine vurgu yapan Dinçer, “Mali imkansızlıklar basın kuruluşlarının bağımsız hareket etmesinin önündeki en büyük engeldir. Bu engelin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Özellikle yerel basın mali sorunların altında nefes alamamaktadır. Mali sıkıntı içerisinde olan gazeteler diğer konularda da sıkıntı çekmeye başlayacaktır. Maddi sıkıntı çeken gazete, tecrübeli ve eğitimli eleman çalıştıramayacak, bu da gazetenin içerik olarak kalitesizleşmesine neden olacaktır" şeklinde konuştu.

Haber toplamak, haberi basmak ve bu basılan haberleri kitleye duyurabilmek için oluşmuş gazetelerin ayakta kalabilmek için yeterli maddi güce ihtiyaç duyduğuna işaret eden Dinçer, "Bugün ekonomik sıkıntı içerisinde olan yerel gazete sahiplerinin en önemli şikayetleri, resmi ilan pastasından yeterince pay alamamak, ticari ilan ve reklam yetersizliği, gazetenin ham maddesi olan kağıdı temin etme zorluğu, tiraj sorunu ve devletin yerel gazeteleri yeteri kadar desteklemediğidir. Oysa ki tüm teşvikler ulusal basına verilmekte, yerel basın ise matbaadaki yan işlerle ayakta kalmaya çalışmaktadır. Yerel basının ekonomik özgürlüğe kavuşturulması için gerekli teşvik yasaları bir an önce çıkarılmalı, kamu kurum ve kuruluşları ilan vermede daha duyarlı davranmalıdır” dedi.