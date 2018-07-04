7. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Değerlendirme Toplantısı Kahramanmaraş’ta yapılacak

Bünyesinde faaliyet gösteren firmaların tasarım kapasitelerinin arttırılması ve oluşturdukları katma değeri arttırmak ve başta bölgede kurulu üniversiteler olmak üzere Türkiye genelindeki öğrencilerin yeteneklerini desteklemek ve sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın Ön Jüri Değerlendirme Toplantısı, Türkiye’nin en önemli tekstil merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş’ta yapılacak.

Bünyesinde faaliyet gösteren firmaların tasarım kapasitelerinin arttırılması ve oluşturdukları katma değeri arttırmak ve başta bölgede kurulu üniversiteler olmak üzere Türkiye genelindeki öğrencilerin yeteneklerini desteklemek ve sektöre kazandırmak amacıyla düzenlenen ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’nın Ön Jüri Değerlendirme Toplantısı, Türkiye’nin en önemli tekstil merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş’ta yapılacak.

Üniversitelerden katılım rekoru

Akdeniz İhracatçılar Birliği’nden (AKİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki tekstil tasarım ve tekstil mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilere açık olan yarışma kapsamında 74 başvuru alınırken, seçici kurul jüri değerlendirme toplantısı 5 Temmuz 2018 Perşembe günü Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak. Türkiye’deki 16 üniversitenin tekstil ve moda tasarımı bölümü ve tekstil mühendisliği bölümünden başvuru alarak rekor kırdı.

7. ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması kapsamında belirlenen ’Yeni Nesil Dokunuşlar’ sloganı ile yola çıkan Türkiye’nin ilk ve tek dokuma kumaş tasarımı alanındaki yarışması olan ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, 2012 yılından bugüne 500’e yakın genç tasarımcı ile buluştu. “Gençler hayal etsin, ATHİB hayalleri gerçeğe dönüştürsün” ilkesiyle genç tasarımcıların tasarımlarını ve hayallerini dokumaya dönüştüren Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Türkiye’nin ar-ge, tasarım ve inovasyon hedefleri doğrultusunda da her geçen gün daha da nitelikli ürünlerin üretilmesi ve Türkiye ihracatında katma değerli ürünlerin payının artması için tasarımı öncelik olarak belirledi.

Finalistlerin tamamına numune dokuma tezgahı hediye ediliyor

Yarışma ödülleri kapsamında finale kalan 10 öğrencinin tümü numune dokuma tezgahı, LCW Kurumsal Akademi eğitimi ve Paris Premiere Vision Tekstil Fuarı’nı ziyaret etme hakkını kazanacak. Ekim ayından düzenlenecek olan final gecesinde dereceye giren ilk 3 finalist para ödülü ile ödüllendirilecek ve dereceye girecek olan finalistler Ekonomi Bakanlığı desteği ile dünyanın en prestijli tasarım okullarından birinde 2 yıl yurtdışı eğitim hakkı kazanacak.

Yarışma ile her geçen gün daha fazla gence ulaştıklarını ve hem bölgenin hem de ülkenin tasarım kültürünü geliştirmek için aralıksız çalıştıklarını belirten ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Yürütme Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, oldukça mutlu ve gururlu olduklarını ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve destekleyen tüm akademik kadrolara teşekkür ettiğini belirti.

Üniversite sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen bu yarışmanın hem bölgeye hem de Türkiye’ye kattığı katma değerlerin öneminden söz eden Kıvanç, ATHİB’in üzerine düşeni yaptığını belirtti. İnsan kaynaklarına yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğuna dikkat çeken Kıvanç, halihazırda yurtdışı eğitimlerini tamamlayan 4 ATHİB finalistinin Türkiye’ye döndüğünü ve ATHİB bünyesinde danışmanlık yapmak üzere çalışmalara başlandığını belirtti.