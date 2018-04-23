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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:35

7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali ön jüri değerlendirmesi sona erdi

Forum Mersin Alış Veriş Merkezi tarafından Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz’ın anısına düzenlenen ’7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nin ön jüri değerlendirmesi sona erdi.

7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali ön jüri değerlendirmesi sona erdi
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Forum Mersin Alış Veriş Merkezi tarafından Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz’ın anısına düzenlenen ’7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nin ön jüri değerlendirmesi sona erdi.

Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz’ı anmak amacıyla gerçekleştirilen 7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali ön jüri değerlendirilmesi tamamlandı. Belgesel kategorisinden 91, canlandırma/animasyon kategorisinden 29 ve kurmaca kategorisinden 252 film finale kalabilmek için yarıştı.

Ön seçiciler kurulu değerlendirmesinden geçen her kategoriden onar film, kurmaca dalında yönetmen Barış Pirhasan, yönetmen Emine Emel Balcı ve senaryo yazarı-yönetmen Ayhan Sonyürek’in yer aldığı jüride yarışacak. Belgesel dalındaki eserler yönetmen Berke Baş, yönetmen Bingöl Elmas ve görüntü yönetmeni Eyüp Boz değerlendirecek. Canlandırma/animasyon kategorisinde ise filmler yapımcı Yonca Ertürk, yönetmen Özgür Atamer ve Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Mercin’in jüri üyeliğinde yarışacaklar.

Ödül almaya hak kazanan filmler, 12 Mayıs akşamı Forum Mersin’de düzenlenecek olan gala gecesinde açıklanacak.

Finale kalan filmler ise şöyle: "Animasyon/canlandırma; Dün/ Melih Önder, Evcilik/ Cenk Köksal-Özgül Gürbüz, Fabrika / Batuhan Köksal, İstasyon / Serdar Çotuk Kaybedilen Miraslar/ Karis Deniz Kara, Karagöz ve Hacivat / Vladimir Cherniovskikaris, Kötü Kız / Ayce Kartal, Mavi Yarın / Numan Ayaz, Ölçek / Emine Gezici Üstündağ, Zamansız Uyku/ Selahattin Özülkü. Belgesel; Abla/ Kenan Diler, Bulak/ Turgay Kural, Bük/ Gülşah Ölmezoğlu, Çerde / Musa Ak-Serdar Sabuncu, Dönüş/ Nesli Özalp Tuncer, Hayat Nöbeti / Peyami Sefa Altıntaş, 228 / Deniz Şengül- Mazhar Yıldız, Kül Kent / Tolga Barman, Levir (Kayın) / Nusret Oğuzhan Yıldız- Uğur Ersöz, Uzak ve Yakın/ Oğuz Makal. Kurmaca; Ayakkabı / Nehir Tuna, Doğu Yakası / Harun Durmuş, Durak / Mehmet Oktay Buğa, Hastabakıcı / Soner Sert, Kerata/ Kasım Ördek, Ronaldo / Recep Bozgöz, Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var / Umut Subaşı, Sirayet/ Nuri C. Özdoğan, Yolcu/ Emre Aydın, Yolcu/ Cem Özay."
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