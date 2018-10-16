Abalı: '19 bin 992 gıda denetimi yapıldı'

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, müdürlük olarak tüketicilere güvenli gıda ulaşmasını sağlamak amacıyla kentte, 178 personel ile gıda kontrolü yaptıklarını belirterek, "2018 yılı Eylül ayı sonuna kadar toplamda 19 bin...

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, müdürlük olarak tüketicilere güvenli gıda ulaşmasını sağlamak amacıyla kentte, 178 personel ile gıda kontrolü yaptıklarını belirterek, "2018 yılı Eylül ayı sonuna kadar toplamda 19 bin 992 adet gıda denetimi gerçekleştirilmiştir" dedi.

Abalı, 16 Ekim Dünya Gıda Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) her yıl 1945’te kurulduğu tarih olan 16 Ekim’i Dünya Gıda Günü olarak kutladığını kaydeden Abalı, bu günün dünyada 150’den fazla ülkede etkinliklerle kutlandığını, Türkiye’de de bu yıl ’Eylemlerimiz geleceğimizdir. 2030’a kadar Dünyada açlığa son vermek mümkün’ temasıyla kutlandığını söyledi. Abalı, "Bu çerçevede açlıktan etkilenen kesimler ile herkesin gıda güvenliğine ve besleyici gıdaya ulaşma ihtiyacı hakkında farkındalık oluşturması ve eyleme geçilmesini teşvik ediyor" ifadelerini kullandı.

"Şikayet ve talepler için Alo 174"

Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenilir gıda konusunda gelen talepleri karşılamak için tüm Türkiye’de ’Alo 174 Gıda Hattı’nı vatandaşların hizmetine sunduğunu aktaran Abalı, "Gıdaya ilişkin her türlü ihbar ve şikayetlerinizi Türkiye’nin her yerinden 174’ü arayarak çağrı merkezine bildirebilirsiniz. Gıda alışverişlerinde tüketicilerin gıdayla ilgili olumsuzluklarla karşılaşmaması için, gıda satın alırken ve tüketirken dikkat etmeleri gereken hususlar var. Bunlar, gıda etiket ve etiket bilgilerini dikkatle kontrol edilmeli, ambalaj kontrolü yapılmalı, muhafaza şartları kontrol edilmeli" şeklinde konuştu.

"Okul kantinleri ve çevresi kontrol ediliyor"

Tüketicilere güvenli gıda ulaşmasını sağlamak için Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 178 personelin gıda kontrolü görevi yaptığını kaydeden Abalı, "2018 yılı Eylül ayı sonuna kadar toplamda 19 bin 992 adet gıda denetimi gerçekleştirilmiştir. Özellikle öğrencilerimizin güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerimizin 4 bin 691 adeti okul ve okul çevresinde yapılmıştır. Denetimlerin yanında okul kantininde çalışan 587 personele, okullarımızda kantinleri denetleyen 336 öğretmenimize ve 56 öğrencimize, 374 askeri kurum ile fırın işletmelerinde çalışan personel olmak üzere toplam bin 353 kişiye hijyen eğitimi verilmiştir" diye konuştu.