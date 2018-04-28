Adana ve Mersin’de vakıflara ait 3 bin 935 taşınmaz bulunuyor

Adana Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, müdürlüğün sorumluluk alanında bulunan Adana ve Mersin’de toplam 3 bin 935 adet taşınmazın bulunduğunu söyledi.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde restorasyonu tamamlanan bir caminin açılışına katılan Develi, Adana’da 618, Mersin’de ise 298 kiralanan taşınmazın bulunduğunu, kira tahakkukunun ise 8 milyon 909 bin lira olduğunu belirtti. Yetki alanlarındaki Adana ve Mersin’de toplam 20 adet devam eden, 14 adet de 2018 yılı yatırım programına alınan proje bulunduğunu kaydeden Develi, "Devam eden ve 2018 yatırım programına alınan projemizin toplam maliyeti ise yaklaşık 25 milyon 840 bin liradır. Mersin’de 11 adet devam eden, 10 adet 2018 yılı yatırım programına alınan toplam 21 adet projemiz bulunmakta. Bu projelerin toplam maliyeti ise yaklaşık 13 milyon 985 liradır” dedi.

Sorumluluk alanı Adana ve Mersin’de toplam 123 adet tescilli korunması gerekli vakıf kültür varlığının bulunduğunu ifade eden Develi, “Tescilli eserlerin 68 adeti Mersin’de yer almaktadır. Bu eserlerin 19’u il merkezinde, 26’sı Tarsus, 14’ü Silifke, 4’ü Mut, biri Gülnar, ikisi Anamur ve birer tanesi de Bozyazı ile Erdemli ilçelerinde bulunmaktadır. Tescilli eserlerin 38’i cami ve mescit, biri minare, biri medrese, 8’i türbe, biri han, biri bedesten, ikisi çeşme, ikisi ev, biri hamam, biri kilise, biri sivil bina, ikisi konak, biri dükkan ve biri de fabrikadır” diye konuştu.

Adana ve Mersin’de toplam 103 kişiye maaş, 615 orta öğretim öğrencisine, 165 üniversite öğrencisine ve 19 yabancı öğrenciye burs verildiğini, 506 aileye de kuru gıda yardımı yapıldığını kaydeden Develi, “Mersin’de toplan 128 adet vakıf bulunmaktadır. Bunların dağılımı ise şöyledir; yeni vakıflar 32 adet, sosyal yardımlaşma vakıfları 14, mülhak vakıflar 4, cemaat vakıfları 1, mazbut vakıflar 77 adettir. Bir adet de bölge müdürlüğümüzce emaneten yönetilen yeni vakıf statüsünde Abdülkadir Perşembe Vakfı bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.