MERSİN:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 16:36

Adıyaman Filarmoni Orkestrası Mersin’de

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Adıyaman Filarmoni Orkestrası (AFO) ve üç Mersinli sanatçıyı aynı sahnede buluşturarak dinleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı.17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında şef Özgür Oğuz...

Adıyaman Filarmoni Orkestrası Mersin'de
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Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Adıyaman Filarmoni Orkestrası (AFO) ve üç Mersinli sanatçıyı aynı sahnede buluşturarak dinleyicilerine müzik dolu bir akşam yaşattı.

17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında şef Özgür Oğuz yönetiminde gerçekleştirilen konserde, Berlin Filarmoni Orkestrası’nın keman sanatçısı Alican Süner ve piyanist Serla Balkarlı, Güneydoğu Anadolu’nun ilk filarmoni orkestrası olan AFO eşliğinde dinleyenlerine Mendelssohn Keman ve Piyano için Double Konçertosu’nu seslendirdi.

Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Konser Salonu’ndaki etkinlikte, Mersin’de bir konser gerçekleştirmenin kendileri için ne denli gurur ve heyecan verici olduğunu belirten ve sanat hayatını farklı şehirler ve ülkede sürdüren Mersinli sanatçılar Özgür Oğuz, Alican Süner ve Serla Balkarlı, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.
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