Ak Cami ibadete açıldı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Ak Cami, düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Mersin’in Bozyazı ilçesi Akcami Mahallesinde bulunan, tarihi 14. yüzyıllara kadar dayanan Ak Cami’nin ibadete açılış töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Develi, Ak Caminin mazbut hayrat Hüseyin Bey Camii Şerifi Vakfı’na ait olduğunu ve 14-15. yüzyıl beylikler dönemi ile tarihselleştirilerek Karamanoğulları döneminde inşa edildiğini söyledi. Develi, restorasyon çalışmalarının ise 2 yıl sürdüğünü ve 407 bin liraya mal olduğunu kaydetti.

Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı ise dini kitapların insanlar arasında barışı huzuru ve kardeşçe yaşamayı sağlamak için indirildiğini belirten "Din bu dünyada bir birimizle huzur içinde yaşamak için indirilmiştir. Eğer din bu dünyada işe yaramıyorsa, öbür dünyada hiçbir işe yaramayacaktır. Dini yaşamak lazım. Birçok insanımız bugün şu veya bu şekilde görevini yaptığını zannediyor. Yaptığımız her ibadetin bize öbür dünyada faydası olsun" dedi.

Bozyazı Kaymakamı Hayatı Taşdan da "Bizler inancımız gereği yeryüzünün tamamının mescit olduğuna inanırız. Allah da böyle buyuruyor. Yer yüzünün nişaneleri olan mescitleri, camileri, ibadethaneleri korumak bunları günlük yaşantımızın bir parçası haline getirmek inancımızın bir gereği. Aslına bakarsanız geçmişte camiler sadece ibadet etmek için değil günlük yaşantının paylaşıldığı, acının tatlının paylaşıldığı, önemli konuların istişare edildiği, devlet işlerinin görüşüldüğü mekanlar olmuştur. Geçmişte bu cami ve mescitleri yapanlara, buraları bize yurt, vatan kılanlara ne kadar minnetimizi ifade etsek azdır" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından, Kaymakam Taşdan, Başkan Ballı ve Vakıf Müdürü Develi tarafından Ak Cami’nin kurdelesi kesilerek ibadete açıldı.

İlçe Müftüsü Adem Bebek, verdiği vaaz ile cemaate ilk Cuma namazını kıldırdı.