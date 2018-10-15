Akdeniz Belediye Spor Kulübü’ne ’Yılın Enleri’ ödülü

Akdeniz Belediye Spor Kulübü, Türkiye Amatör Kulüpleri Konfederasyonu’nun düzenlediği törende, kupa ve ödül aldı.

Amatör Spor Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ’Yılın Enleri’ ödülleri sahiplerini buldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından, her yaştan insanın spor yapabileceği fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla organize ettiği ’Yılın Enleri’ ödülleri törenle sahiplerine teslim edildi.

Başkan Pamuk’a teşekkür plaketi

Mersin Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Mithat Ertaş, amatör spora, sporcuya ve altyapıya verdiği destekler nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk’a teşekkür plaketi takdim etti.

Akdeniz Belediye Spor Kulübü’nün büyük başarısı

Ödül töreninde, ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece alan milli sporcular, antrenörler, kulüpler ile amatör spor kulüplerine destek veren kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerine kupa ve plaketleri ödül törenine katılan il protokolü tarafından takdim edildi. Futbol dalında ise U17, U16, U15, U14, U13 ve U11 olmak üzere toplam 6 kategoride 2017-2018 sezonu Mersin şampiyonluklarını elde eden Akdeniz Belediye Spor Kulübü ödülleri topladı. Başkan Pamuk, futbol takımlarının kazandığı ödülleri kulübün teknik hocalarından Ümit Yıldırım ile birlikte teslim alarak, Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü’nün adını kentin spor gündemine bir kez daha yazdırdı.

“Sporcularımızı ve teknik adamlarımızı tebrik ediyorum”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediyesi olarak, spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini bir bir topladıklarını belirterek, "Futbolun hemen tüm kategorilerinde bu başarıyı elde edip, şampiyonluklar kazanmak çok büyük bir başarıdır. Bu güzel günde bizleri gururlandıran, bu anlamlı başarının elde edilmesinde büyük mücadele veren sporcularımıza teşekkür ediyor, onların yetişmesi için emek veren teknik adamlarımız Ümit Yıldırım, Orhan Hüseyinoğlu ve Taki Bakar’ı gönülden kutluyorum. Akdeniz Belediyesi olarak bundan sonra da spora, sporcuya ve bu işe gönül veren herkese katkı ve desteğimiz devam edecektir” dedi.