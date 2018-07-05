Akdeniz Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Akdeniz Belediyesi araç parkını güçlendirerek, 3 adet yeni personel servisini daha envanterine ekledi. Araçlardan belediye personelinin yanı sıra okullar, spor kulüpleri ve taziyesi olan vatandaşlar da faydalanabilecek.Akdeniz Belediyesi, bir yandan...

Akdeniz Belediyesi araç parkını güçlendirerek, 3 adet yeni personel servisini daha envanterine ekledi. Araçlardan belediye personelinin yanı sıra okullar, spor kulüpleri ve taziyesi olan vatandaşlar da faydalanabilecek.

Akdeniz Belediyesi, bir yandan araç ve gereç filosunu güçlendirerek vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek için çalışıyor, diğer yandan da belediyenin kendi ihtiyacı olan araçların tedarikini yapıyor. Son olarak belediye araç filosuna, personel servisinde kullanılmak üzere 3 adet yeni midibüs eklendi.

Makine İkmal Sahasında, dün itibariyle resmi plakaları takılan, belediyenin isim ve logosunu taşıyan giydirmelerin yapılmasından sonra araçlar, hizmete hazır hale getirildi. Toplam 30 yolcu kapasitesine sahip olan araçlardan, talep eden okullar ve resmi kurumlar, spor kulüpleri ile istemeleri halinde taziyesi olan vatandaşlar da faydalanabilecek.

“Güçlü araç filosu, zamanında ve eksiksiz hizmet demek”

Yeni araçların, belediye personeline ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni eden Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, “Geniş bir sınıra, yoğun ve hareketli bir nüfusa sahip olan Akdeniz ilçemizde yaşayan vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet vermek için çalışıyoruz. Geçmişten gelen borç yükü nedeniyle araç parkımızı hak ettiği şekilde güçlendiremedik. Ancak yeni dönemle birlikte belediyemizin borçlarını ciddi oranda düşürerek, aciliyet teşkil eden iş makineleri ve araç-gereç eksiğini büyük oranda giderdik. Böylelikle araç filomuzu zenginleştirmeye başladık. Güçlü ve eksiksiz araç- gereç filosu demek, vatandaşlarımıza ve kentimize, nitelikli, eksiksiz ve zamanında hizmet verebilmek demektir” dedi.

Araç parkına, 5 adet yeni çift kabinli kamyonet de eklenecek

Eksik olan araç gereç ve ekipmanları kısa zamanda tamamlayacaklarını vurgulayan Başkan Pamuk, “Belediye personelinin yanı sıra okullarımızın, spor kulüplerimizin ve taziyesi olan vatandaşlarımızın ulaşımda kullanmaları amacıyla, araç filomuza 3 adet yeni midibüs ekledik. Yakın bir zaman içinde 5 adet uzun şase tabir edilen çift kabinli kamyoneti de araç filomuza ekleyeceğiz. Araç filomuzu güçlendirdikçe Akdeniz ilçemize ve vatandaşlarımıza gereken hizmet, proje ve çalışmaları çok daha kısa zaman içinde sunabileceğiz” diye konuştu.