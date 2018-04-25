Akdeniz Belediyesi’nden asfalt sezonu başlıyor

Akdeniz Belediyesi, asfalt, kilit taşı ve kaldırım çalışmalarına dört koldan başlamaya hazırlanıyor. İlçede yeni sezonla birlikte toplam 40 bin ton asfalt, 9 bin metrekare karo, 3 bin metrekare kilit taşı, 7 bin metreküp bordür çalışması...

Akdeniz Belediyesi, asfalt, kilit taşı ve kaldırım çalışmalarına dört koldan başlamaya hazırlanıyor. İlçede yeni sezonla birlikte toplam 40 bin ton asfalt, 9 bin metrekare karo, 3 bin metrekare kilit taşı, 7 bin metreküp bordür çalışması yapılması planlanıyor.

Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı mahallelerde yaşamı yeni baştan kurgulayıp ilçenin çehresini değiştirmek, halkın yaşam standartlarını yükseltmek için yürütülen hizmet atağı devam ediyor. Başta Nusratiye, İhsaniye, Üçocak, Karaduvar, Gazi ve Sarıibrahimli mahalleleri olmak üzere, ihtiyaç duyan bütün mahallelerde asfalt kaplama ve kaldırım yenileme hizmeti için verilebilmesi için toplam 7 milyon 200 bin TL tutarındaki ihale süreci sonuçlandı. Hava şartlarının uygun olmasıyla birlikte başlayacak çalışmalarla, toplam 40 bin ton asfalt, 9 bin metrekare karo, 3 bin metrekare kilit taşı, 7 bin metreküp bordür kaplama hizmeti verilmesi planlanıyor.

Başkan Pamuk, muhtarları bilgilendirdi

Akdeniz’e bağlı mahalle muhtarlarıyla belediye konferans salonunda bir araya gelen Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, 2018 yılı içerisinde yapılması planlanan hizmet ve projeleri anlattı. İlk olarak muhtarların dile getirdiği talepleri ve çözüme kavuşmasını istedikleri sıkıntıları dinleyip not aldıran Başkan Pamuk, ardından yıl içerisinde yapılacak hizmet ve çalışmaları açıkladı.

“Asfalt, kaldırım, kilit taşı çalışması yıl boyu sürecek”

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün, 2018 yılı asfalt, kaldırım ve kilit taşı ihalesinin tamamlanarak sözleşmenin imzalandığını belirten Pamuk, “Tıpkı 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da mahallelerimizde yeniden altyapı çalışmalarını belli bir plan ve program çerçevesinde tüm hızıyla devam ettireceğiz. Yılın ikinci yarısında da yine ilk yarısında olduğu gibi yeniden ihaleye çıkacağız ve Akdeniz ilçemize bağlı tüm mahallelerimizde altyapı yıl çalışmalarımız yıl boyu devam edecek” dedi.

“Yaptığımız işin nitelikli, temiz ve kalıcı olmasını istiyoruz”

“Belli bir düzen ve denge içerisinde, adilce ve herkese hakkını vererek, eşit bir şekilde asfalt, yol, kaldırım hizmetlerini vatandaşlarımıza, mahallelerimize vereceğiz” diyen Pamuk, “Tabi baştan savma bir şekilde değil, yaptığımız işin, hizmetin temiz ve kalıcı olmasını da istiyoruz. Plan ve programımızı hazırlayıp süreci başlattık. Hiç kimse merak etmesin, 2018 yılı içinde mahallelerimizi baştan aşağı yeniden elden geçireceğiz. Asfalt, kilit taşı, parke, yol açma hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek. Mahallelerimize hakkaniyetli, dengeli ve kaliteli bir şekilde hizmeti dağıtacağız" ifadelerini kullandı.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı da ’Evde Bakım Hizmeti’ verecek

Pamuk, Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün yaşlı, kimsesiz, hasta ve engelli vatandaşlara sunduğu ‘Evde Bakım, Sağlık Hizmeti’ne de değindiği konuşmasında, Akdeniz Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak da hazırladıkları projenin kabul edildiğini belirtti. Devletin, zor ve mağdur durumdaki vatandaşlara birçok imkan sunduğunu kaydeden Pamuk, “Nitekim 16 Nisan 2018 Pazartesi gününden itibaren SYDV da ‘Evde Bakım, Sağlık ve Temizlik Hizmeti’ni ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza vermeye başladı. Amacımız daha fazla kişiye ulaşmak. Mağdur durumda olan, sıkıntısı olan vatandaşlarımız olursa, lütfen bunu belediyeye, kaymakamlığa veya vakfa bildirirseniz, bizler de o vatandaşlarımıza ulaşırız. Psikolojik veya maddi, her türlü desteği o ailelerimize sağlarız” şeklinde konuştu.