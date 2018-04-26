Akdeniz’de, cenaze hizmetleri araç filosu güçlendirildi

Akdeniz Belediyesi, cenazesi olan ailelere eksiksiz ve zamanında hizmet verebilmek amacıyla, ekip sayısını ve araç-gereç filosunu güçlendirdi.Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan cenaze hizmetleri ekibi, araç-gereç...

Akdeniz Belediyesi, cenazesi olan ailelere eksiksiz ve zamanında hizmet verebilmek amacıyla, ekip sayısını ve araç-gereç filosunu güçlendirdi.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan cenaze hizmetleri ekibi, araç-gereç filosunu güçlendirdi. Bu kapsamda araç gereçlere, 3 cenaze nakil aracı, 20 kapalı taziye çadırı, 40 büyük şemsiye, 3 bin 500 adet sandalye, 600 masa, 300 sehpa, 18 adet semaver ile 6 adet elektrikli soba daha eklendiği bildirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, cenaze hizmetlerine çok ciddi bir önem verdiklerinin altını çizerek, talep eden tüm vatandaşlara taziye hizmetini eksiksiz ve zamanında verebilmek için araç-gereç filosunu güçlendirdiklerini, ekip sayısını da arttırdıklarını vurguladı.

Vatandaşların hem mutlu günlerinde hem de acılı günlerinde yanlarında olduklarını söyleyen Pamuk, "Bugün itibariyle yeni bir cenaze ekibi kurduk ve ekipmanlarımızı da yenileyip güçlendirdik. Akdeniz Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın en kederli günlerinde yanlarında olduğumuzu hissettirmek, onlara daha iyi hizmet verebilmek adına, cenaze hizmetimizi daha da yaygınlaştıracağız. Hem cenazelerinde hem de düğünlerinde insanlarımızın yanında olmaya, onların acısını da sevincini de paylaşmaya devam edeceğiz"dedi.