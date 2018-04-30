MERSİN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:37

Akdeniz’de duraklara bank inşa edildi

Akdeniz Belediyesi tarafından kent merkezinin en yoğun olduğu Kuvvai Milliye Caddesi üzerinde bulunan toplu taşıma araçları duraklarına, 5 yeni bank inşa edildi.Akdeniz Belediyesi vatandaşların saatlerce ayakta, minibüs ya da otobüs beklememeleri...

Akdeniz'de duraklara bank inşa edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Akdeniz Belediyesi tarafından kent merkezinin en yoğun olduğu Kuvvai Milliye Caddesi üzerinde bulunan toplu taşıma araçları duraklarına, 5 yeni bank inşa edildi.

Akdeniz Belediyesi vatandaşların saatlerce ayakta, minibüs ya da otobüs beklememeleri için kentin en hareketli bölgesi olan Kuvvai Milliye Caddesi’de bulunan duraklara bank inşa etti. Kuruçeşme karşısında bulunan toplu taşıma araçları durağına, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 adet bank monte edildiği bildirildi.

Çalışmaya ilişkin bir değerlendirme yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Bu sorun bize intikal eder etmez, sorumlu birim olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne haber vererek vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntının çözümü için hemen harekete geçtik. İlk olarak durakta inceleme yapan ekiplerimiz, ardından 5 adet bankı kaldırıma sabitledi. Böylelikle, burada uzun süreler boyunca ayakta araç bekleyen vatandaşlarımızın yaşadığı çileyi ortadan kaldırıp, oturma banklarını onların kullanımına sunduk" dedi.

Öte yandan Akdeniz Belediyesine bağlı ekipler, Çilek Mahallesi’nde de sokak yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku