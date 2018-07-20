Akdeniz’de ibadethane bakımları devam ediyor

Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan 105 cami, mescit, Kur’an kursları, türbe ve taziye evlerine yönelik bakım ve onarım, boyama, tadilat ve çevre düzenleme hizmetini sürdürüyor.

Akdeniz Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kurulan mobil temizlik ekibi, son teknolojiye sahip bir araç ve teçhizatlar yardımıyla camilerin halılarını hem süpürüyor hem de sıcak suyla yıkıyor. Ekipler, mihrap, vaaz kürsüsü, minber, camlar, ve ayakkabılıkları temizleyip sterilize ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de ibadethanelerin kapsamlı temizliğini, şadırvan ve bahçelerinin bakımını gerçekleştirirken, fen işlerine bağlı ekiplerce de boya ve tadilat hizmeti sunuluyor. Bu mekanların bahçesini ilaçlayan ekipler, peyzaj çalışmasıyla da ibadethaneleri yeni bir görünüme kavuşturuyor. Son olarak Huzurkent Gazi Mahallesi Evrenli Camisi’nin dış cephe boyasını yenileme çalışması ile Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi Taziye Evi’nin bakım ve onarımını yapan ekipler, Hebilli ve Köselerli camilerinin boya ve tadilat çalışmalarını da tamamladı. Çay Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine de Cihadiye Camisi bünyesinde bulunan taziye evinin içi yenilendi.

"Hizmetler periyodik biçimde sürecek"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri insan odaklı hizmet anlayışımız gereği ibadethanelerimize de özel önem veriyoruz. Çünkü vatandaşlarımızın, temiz, nezih ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirebilmesi büyük önem arz ediyor. Yakın-uzak ayırımı yapmadan, tüm camilerimizin temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı. Geçen yıl 23, bu sene de 15 olmak üzere, toplam 38 camimizin kapsamlı tadilat, boya, bakım ve onarım hizmetini yerine getirdik. Hizmetimiz periyodik olarak sürecek" dedi.