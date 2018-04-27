AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışması sona erdi

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı ile Akdeniz Opera ve Bale Kulübü (AKOB) işbirliğinde düzenlenen ’3. AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışmasında’ ödüller sahiplerini buldu.

Mersin Üniversitesi Nevid Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Devlet Konservatuvarı Konser Salonu’nda gerçekleşen ’3. AKOB Ulusal Oda Müziği Yarışmasının’ ödül töreni yapıldı.

Yarışmanın onursal başkanlığını AKOB Başkanı Fazıl Tütüner yaparken, jüri üyeliğini ise Devlet Sanatçısı Suna Kan, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Burak Tüzün, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Piyano Sanatçısı Gökhan Aybulus, MEÜ Üfleme ve Vurma Çalgılar Ana Sanat Dalı Başkanı Flüt Sanatçısı Halit Turgay ve MEÜ Devlet Konservatuvarı Viyolonsel eğitmeni Münif Akalın üstlendi.

On iki grubun kayıt yaptırdığı, 6’sı Mersin dışından, 5’i MEÜ Devlet Konservatuvarı’ndan 11 grubun katıldığı yarışmada, kemanda Sofi Çumburidze’nin, viyolonselde Serçin Yatkın’ın ve piyanoda Özgür Deniz Akalın’ın oluşturduğı ’Arensky’ grubu Trio birinciliğini kazandı. Eren Çam’ın klarinette, Selin Ece Yüksel flütte, İrem Yunkuş’un da piyanoda olduğu ’Haçaturyan’ grubu ise Trio ikinciliği elde etti. İlk kez ulusal boyutta düzenlenmesi açısından büyük önem taşıyan organizasyonda, birinci olan gruba 5 bin lira, ikinci olan gruba ise 3 bin lira verildi.