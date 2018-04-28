Anadolu Nefesli Beşlisi Tarsus’ta

Türkiye’nin nefesli saz ustaları Anadolu Nefesli Beşlisi, Tarsus St. Paul Müzesin’de verdiği konserle dinleyenlerini kendisine hayran bıraktı.17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, her birisi Türkiye’nin nefesli saz ustası olan Anadolu...

Türkiye’nin nefesli saz ustaları Anadolu Nefesli Beşlisi, Tarsus St. Paul Müzesin’de verdiği konserle dinleyenlerini kendisine hayran bıraktı.

17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, her birisi Türkiye’nin nefesli saz ustası olan Anadolu Nefesli Beşlisi müzik topluluğunu sanatseverlerle buluşturdu. Kuruluş amaçlarını Anadolu değerlerini hem Türkiye hem de dünyaya tanıtmak olarak değerlendiren Anadolu Nefesli Beşlisi, Tarsus St. Paul Müzesi’nde yer aldı. Konserde, Avrupa’dan Anadolu’ya projesiyle klasik müzikten türkülere uzanan seçkin bir repertuvarı seslendiren Topluluk, dakikalarca ayakta alkışlandı.

Anadolu Nefesli Beşlisi sanatçıları ile birlikte konuk sanatçı olarak soprano Semin Dikmen Töre ve bariton Enver Töre de konserde yer alarak, düzenlemesi Kıvanç Fındıklı’ya ait olan Aşık Veysel’in, ’kara toprak, uzun ince bir yoldayım, sabahın seherinde, al yemeni mor yemeni, dolama dolamayı’ türküleri ve J. Ibert’in Trio Piece, F. Lehar’ın Meine Lipen Sie, I. Ivanow’un Bulgar skeçleri, Ferit Tüzün’ün esintiler eserlerini seslendirdi.

Coşkulu geçen konser, Tarsuslu sanatseverlerin yoğun ilgisiyle kapalı gişe seslendirildi.