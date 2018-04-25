MERSİN:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:30

Anamur’a 24 derslikli İmam Hatip Lisesi yapılacak

Mersin’in Anamur ilçesinde, İmam Hatip Okulları Platformu öncülüğünde 24 derslikli 200 öğrenci kapasiteli İmam Hatip Lisesi yapılacak.İmam Hatip Okulları Platformu Anamur Koordinatörü Yusuf Çoban, amaçlarının imam hatip okullarının...

Anamur'a 24 derslikli İmam Hatip Lisesi yapılacak
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Mersin’in Anamur ilçesinde, İmam Hatip Okulları Platformu öncülüğünde 24 derslikli 200 öğrenci kapasiteli İmam Hatip Lisesi yapılacak.

İmam Hatip Okulları Platformu Anamur Koordinatörü Yusuf Çoban, amaçlarının imam hatip okullarının yaygın hale getirilmesi olduğunu belirtti. Okulun 29 dönüm arazi üzerine kurulmasının planlandığını belirten Çoban, "Okul 200 öğrenci kapasiteli nitelikli İmam Hatip Proje Okulu olacak. 24 derslikli olması planlanan yatılı okulda yurt içi ve yurt dışından öğrencilerin koordineli bir şekilde kamp yapma imkanı sunulacak. Spor salonu bulunan ve konferans salonu ile hizmet içi eğitim verilebilecek okul, seçmeli öğretmen ve sınavla öğrenci alarak hizmet verecek" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yardımı ile tahsis edilen okul arazisinde düzeltme çalışmalarının başladığını söyleyen Çoban, “Arsanın imarı yapıldı ve belediye meclisinden geçti. Projemiz ihale aşamasına geldi. En kısa zamanda da inşaatına başlayacağız” diye konuştu.
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