MERSİN:
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26 Nisan 2018 Perşembe 13:26

Anamur’da engelli araç park yerleri boyandı

Mersin’in Anamur ilçesinde kural tanımayan sürücüler için caydırıcı olması amacıyla, engelli park alanları boyanarak daha belirgin hale getirildi.Anamur Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği polisleri, 5 ayrı noktada...

Anamur'da engelli araç park yerleri boyandı
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Mersin’in Anamur ilçesinde kural tanımayan sürücüler için caydırıcı olması amacıyla, engelli park alanları boyanarak daha belirgin hale getirildi.

Anamur Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği polisleri, 5 ayrı noktada engelli araç parklarını boyadı.

İlçede araç trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı, Bankalar Caddesi, Kıbrıs Caddesi, Tahsin Soylu Caddesi’nde bulunan duraklardaki engelli araç park yeri işaretleri daha belirgin hale getirildi.

Anamur Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu ana arterlerde engelli araçlarına ait duraklarda boyama çalışması yapıldığını kaydederek, “Levha olmasına ve onca uyarıya rağmen engelli parkları kullanılıyor. Trafik ekipleri çoğu zaman engelli kardeşlerimizin araç parkını kullananlara yasal işlem uyguluyor. Ekiplerimizin yaptığı çalışma ile engelli araç parkları sürücülerin dikkatini çekecek hale getirildi” dedi.

Engellileri anlamak ve onlarla bütünleşmenin her bireyin görevi olduğuna vurgu yapan Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, “Hiç kimse için temenni etmiyorum ama gelecekte bizleri nelerin beklediğini de kimse bilemez, aslında herkes bir engelli adayıdır. Bunu asla unutmadan, engelli vatandaşlarımızın hayata daha kuvvetli tutunmaları, her alanda kendilerini geliştirip, yaşama olan bağlılıklarını kaybetmemeleri için hepimizin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.
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