Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ’Anı Yarışmasında’ ödüller sahiplerini buldu.Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Vural Ülkü Konferans Salonu’nda, bu yıl ’İnsan...

Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şubesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ’Anı Yarışmasında’ ödüller sahiplerini buldu.

Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Vural Ülkü Konferans Salonu’nda, bu yıl ’İnsan En Güzel Hikaye’ temasıyla gerçekleşen ’Anı Yarışmasının’ ödül töreni düzenlendi.

Törende konuşan Rektör Ahmet Çamsarı, "Ümidimiz ve temennimiz, bilimin ve bilimsel çalışmaların, insanlığa insanın kendi gerçeklerini keşfedeceği gelişmelerin kapılarını bir an evvel aralanmasıdır. Bilim ve teknoloji alanında kaydedilen gelişmeler ve ulaşılan bilgi birikimi, sosyoloji, psikoloji gibi toplumsal ve beşeri bilimlerin önünü açacak, insanın ve toplumun birçok bilinmeyen yönlerinin açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olacaktır. Kısaca, ister doğa bilimlerinin, ister beşeri bilimlerin, isterse de sosyal bilimlerin en temel amaçlarından biri, insan denilen bu fiziki, biyolojik, toplumsal ve psikolojik gerçekliği anlamak ve açıklamaktır" dedi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı Mustafa Erim ise dereceye giren eserleri yazan öğrencilerin günümüz yazarlarının izinden gittiklerini dile getirerek, onların, geleceğin büyük romancıları, hikayecileri ve öykü yazarları olmalarının umut ışığını yaktıklarını söyledi. Erim, insanın, yaratılmışların en değerlisi anlamına gelen ’Eşrefi Mahlukat’ ile aşağıların en aşağısı olan ’Esfeli Safilin’ arasında ki menzillerden herhangi birini seçme hakkında serbest bırakıldığını kaydetti.

Yarışmada, Ecren Başkurt’un ’Akıl Kırıntısı’ adlı eseri birinci olurken, Pınar Üce’nin ’Sevgili Anneler’ adlı eseri ikinci, Zelal Gültekin’in ’En Zor Gün’ adlı eseri üçüncü oldu. Esra Pekoğlu’nun ’İşaret’ adlı eseri de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Törene, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, il protokolünden temsilciler, öğretim elemanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.