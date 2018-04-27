Anıt Mahallesi’ne modern semt pazarı

Tarsus Belediyesi tarafından Anıt Mahallesi’ne yapılacak semt pazarının temeli törenle atıldı.

Semt pazarının Anıt Mahallesi’ne hayırlı olmasını dileyen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, göreve geldikleri günden bugüne 33 eseri Tarsusluların hizmetine sunduklarını söyledi.

Başkan Can, 2014 seçimlerinden sonra gelirin yüzde 60 azalmasına rağmen sorumluluk alanlarının 4 kat arttığını belirterek, “Ama biz bunu vatandaşlarımıza hissettirmeden projelerimizi tasarlıyor ve birer birer devreye alıyoruz. Vatandaşlarımız bazı hizmetleri bizden, bazı hizmetleri büyükşehir belediyemizden alıyor. Devam eden işlerimizden bahsetmek istiyorum. 5 mahallemizde halı saha inşaatımız devam ediyor. 9 cami inşaatımız devam ediyor. Bunlardan 6 tanesi şehir içinde 3 tanesi köylerimizde. Atatürk Caddesi, Kasım Ekenler Caddesi, Hal yolu, Kozacıoğlu Sitesi yanı, Konak sitesi, 100’ncü Yıl Sitesinde 2 tane, öğretmenler sitesinde olmak üzere hepsi bu yılın sonunda vatandaşlarımıza hizmet edecek. Ferahim Şalvuz ve Yarbay Şemsettin mahallelerimize hizmet edecek olan halı saha ve Semt pazarı yerlerinin temelini attık. Şu anda Anıt Mahallemizin de temelini atacağız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İlerleyen günlerde Cumhuriyet Mahallemizdeki pazar yerinin temelini de birlikte atacağız. Eski maliye binamızı odalar birliği binası olarak restore ediyoruz. Bugüne kadar 60 köyümüzde parke çalışması bitti. Park çalışmaları bitti. Hedefimiz bu yılın sonuna kadar bütün köylerimizde park ve parke çalışmalarını tamamlamak. Mega projemiz Berdan Projemizin bitmesi yakın. Kırklarsırtı Mahallemizdeki 15 bin kişilik gösteri merkezi inşaatımız bitti. Pazar yeri çatılarından elektrik üretmeye başladık. Yılda 3.5 milyonluk elektrik üreteceğiz. EFQM mükemmellik ödülünü aldık. Burada da çıtayı yükselteceğiz. Final çalışmalarımız devam ediyor. Tarihi Ticaret Merkezi inşaatımız devam ediyor. Kapanan 5 belde belediyemizin restorasyon çalışmaları bitti. Açılışlarını yapacağız. Aydınlatma çalışmalarını biri haricinde diğerlerini tamamladık. İlerleyen günlerde Atalar’da da aydınlatma işini bitirmiş olacağız. Otel, konut, işyeri ve ofis projemizin ihalesi bitti. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız. İnşaatı 3 yıl sürecek. Şehrimiz güzel bir otele kavuşacak. Toki’den daha ucuza daha konforlu konut yapacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Can, yapılan görüşmeler sonucunda hem cami hem de pazar yeri için 6.5 milyon TL kamulaştırmaya para ödediklerini söyleyerek, “Başkanımız Burhanettin Kocamaz tarafından cami yapılacak. Başkanımızın yapmış olduğu hayrını Allah kabul etsin. Bu Pazar yeri inşaatı da inşallah bu yılın sonunda bitmiş olacak. Ayrıca Mithatpaşa Mahallemize de bir taziye evi yapacağız. Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Mithatpaşa Mahallesi muhtarımız birinci önceliklerinin paza ryeri olduğunu bize iletti. Mahallemizin taziye evi ihtiyacını karşılayacağız” dedi.

Anıt Mahallesi Muhtarı Mustafa Naci Güllü de, “Anıt Mahallesi’nin sokaklarında oynarken, şimdi mahallesine hizmet eden bir başkanımız var. Semt pazarı gerçekten mahallemiz için bir ihtiyaçtı. Başta başkanım olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Okunan duaların ardından temel atma töreni gerçekleşti. Düzenlenen temel atma merasiminin ardından, Başkan Can mahalle çocuklarına hediyeler dağıttı.