Arbella 8. Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

Arbella Makarna tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen, 40 ülkeden bin 144 fotoğraf sanatçısının katılığı Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.Arbella Makarna’nın bu yıl sekizincisini düzenlediği Uluslararası Fotoğraf Yarışmasına,...

Arbella Makarna tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen, 40 ülkeden bin 144 fotoğraf sanatçısının katılığı Uluslararası Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.

Arbella Makarna’nın bu yıl sekizincisini düzenlediği Uluslararası Fotoğraf Yarışmasına, ’Dünyanın Makarnası, Makro, Minimalist, ve Serbest’ kategorilerinde 40 ülkeden bin 144 fotoğraf sanatçısı katıldı. 8 bin 383 fotoğrafın gönderildiği yarışma Türkiye’den organize edilen en büyük uluslararası yarışmalardan biri oldu.

1 Ocak tarihinde başlayan yarışma, 15 Nisan tarihinde sona erdi. Yarışmada, para ödüllerinin yanı sıra her kategori için altın, gümüş ve bronz madalya, mansiyon ve sergileme ödülleri verildi.

Ayrıca Arbella temsilcisi tarafından seçilen bir eser sahibine ’Arbella Özel Ödülü’, federasyon temsilcisi tarafından seçilen esere ’TFSF Özel Ödülü’ ve FIAP tarafından yarışmada en fazla derece alan sanatçıya da ’En İyi Fotoğrafçı Ödülü’ verildi.

Yarışma ile ilgili değerlendirmede bulunan Arbella Makarna Genel Müdürü Abdülkadir Külahçıoğlu, "Bu yıl 8. kez düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yarışmanın Türk ve dünya fotoğrafçılarının birbirinden özel karelerini buluşturan bir platform düzeyine ulaştığını görmenin bizlere mutluluk verdiğinin bilinmesini isteriz. Fotoğraf sanatçılarımızla dünya mutfaklarına konuk olduk ve onların karelerinde doğada gezerken, farklı kültürlerle tanışıp, değişik duygular yaşadık. Gönderilen eserlerin her biri kalitesi, bakış açısı ve verdiği mesajla çok özeldi. Tüm katılımcı sanatçılarımıza ve destek verenlere sonsuz teşekkürler ediyoruz" dedi.