MERSİN:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:05

Artık çocuklar sokakta değil kurslarda

Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, hayata geçirdikleri ’Sokakta ya da risk altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Projesi’ ile artık çocukların sokaklarda değil kurslarda olduğunu söyledi.Kalkınma Bakanlığınca finanse...

Artık çocuklar sokakta değil kurslarda
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Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, hayata geçirdikleri ’Sokakta ya da risk altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Projesi’ ile artık çocukların sokaklarda değil kurslarda olduğunu söyledi.

Kalkınma Bakanlığınca finanse edilen Mersin Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce yürütülen ’Sokakta ya da risk altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Projesi’ kapsamında 60 çocuk yüzme kursuna giderek yüzmeyi öğrendi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarı, Mersin’de çocuklara yönelik bir çok benzer proje ürettiklerini söyleyerek, "Proje sayısı arttıkça sokaktaki çocuk sayısı azalıyor" dedi.

Sarı, projelerine devam edeceklerini belirterek, ildeki belediye ve yetkililerin desteklerinin devam etmesini istedi.
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