Artistik Cimnastik Dünya Kupası Mersin’de yapılacak

Uluslararası Cimnastik Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nın (World Challenge Cup) Mersin’de yapılacağı bildirildi.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 16 ülkeden 55 sporcunun mücadele edeceği Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 6-8 Temmuz tarihleri arasında Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda yapılacak.

Organizasyonda Türkiye’yi erkeklerde Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Hamza Şamil Yılmaz, Yunus Emre Gündoğdu, İsa Hamaratçılar, İlkay Uğuz temsil ederken, kadınlarda ise Göksu Üçtaş Şanlı, Tutya Yılmaz ve Demet Mutlu temsil edecek.

Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Mersin’in, 2013 Akdeniz Oyunları’nda kazandırılan devasa tesislerde ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapmaya devam ettiğini belirterek, "Mersinli sporseverleri bu önemli organizasyonu hep birlikte izlemeye ve heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. Tabi bu organizasyonun ülkemizde ve ilimizde yapılmasında emeği geçen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Valimiz Ali İhsan Su başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi.