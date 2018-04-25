ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması, üniversite buluşmaları başladı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) tarafından düzenlenen, ’ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması’ kapsamında üniversite tanıtım buluşmaları başladı.

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ’ATHİB Dokuma Kumaş Tasarım Yarışmasıyla’ bölgede faaliyet gösteren firmaların tasarım kapasitelerinin ve oluşturdukları katma değerinin artırılması amaçlanıyor. Türkiye genelindeki tüm üniversitelerin, tekstil ve tasarım ile ilgili fakültelerinde eğitim alan öğrencilerin sahip oldukları kabiliyet ve yaratıcılıklarını sektöre kazandırmak ve tasarım kültürünün bölgeye yerleşmesi yapılan yarışmanın, üniversite tanıtımları kapsamında, geçen yılın finalistlerinin dokunmuş ürünlerinden oluşan 40 parçalık özel koleksiyon ile 20 üniversitede yarışma tanıtım buluşmalarına start verildi. Üniversite ziyaretlerinde, yarışma başvuru koşulları aktarılırken, geçen sene dokunan endüstriyel ürünler sergilendi ve geçmiş yılların finalistleri yarışma süreçleri hakkında sunum yaptı.