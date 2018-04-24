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24 Nisan 2018 Salı 10:00

ATHİB’de Fatih Doğan başkan seçildi

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Seçimli Olağan Genel Kurulunda tek liste ile gidilen seçimde, yönetim kurulu başkanlığına Fatih Doğan seçildi.Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Seçimli Genel Kurul Toplantıları,...

ATHİB'de Fatih Doğan başkan seçildi
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Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Seçimli Olağan Genel Kurulunda tek liste ile gidilen seçimde, yönetim kurulu başkanlığına Fatih Doğan seçildi.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Seçimli Genel Kurul Toplantıları, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Seçimli Olağan Genel Kurulu ile devam etti. Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, başkanlık bayrağını Zeki Kıvanç’tan devralan Fatih Doğan, "Birlik olarak, bugüne kadar olduğumuz gibi ihracatçılarımızın her zaman yanında olmaya devam ederek, tasarımdan üretime, üretimden yeni pazarlara açılmaya kadar, yetkili merciler nezdinde girişimlerde bulunmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bir önceki başkan Zeki Kıvanç ise 2017 yılında 877 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, ATHİB ihracat rakamlarının yılın son çeyreğinde de önemli bir artış yakalayarak geçtiğimiz yılın rakamlarını geçeceğini düşündüğünü söyledi. Kıvanç, sektörün 2023 hedefleri arasında gösterilen 20 milyar dolar ihracat hedefine ulaşabilmesi ve de rakipleriyle rekabet edebilmesi için, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatına daha fazla önem vermeli gerektiğini kaydetti.
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