Atık malzemelerden oluşan park yoğun ilgi gördü

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Soli Güneş Festivali’nin bulunduğu alana atık malzemelerden oluşturulan park vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün...

Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Soli Güneş Festivali’nin bulunduğu alana atık malzemelerden oluşturulan park vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Mezitli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yapmış olduğu tamamı atık malzemelerden oluşan dekor ve aksesuarların bulunduğu alan en çok fotoğraf çektirilen yer haline geldi. İçerisinde mini gölet, köprü, duvar çiçekleri, ahşap kulübe, atık petrol varillerinden oluşmuş bahçe mobilyaları, üç boyutlu figürlerin yer aldığı masalar ve mini hobi bahçesi ile dinlenme alanı olarak büyük ilgi gördü.

Festivalin amacının alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekmek olduğunu kaydeden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, "Festivalin başka bir amacı da belediyemizin çalışmalarını vatandaşımıza daha iyi anlatabilmektir. Çok önem verdiğimiz Mezitli Belediyesi Gönüllüleri, Down Kafe, Mezitli Dokuması, Mezitli Belediye Gençlik ve Spor Kulübü, Kadın Üretici Pazarı, Aktif Yaş Alma Evi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, mesleki ve sanatsal kursları vatandaşlarımıza aktarmaya gayret gösterdik. Bunun yanında Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de çok güzel bir ortam oluşturmuşlar" dedi.