MERSİN:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 12:28

Avukatlardan müzik ziyafeti

Mersin Barosu’na kayıtlı avukatlardan oluşan pop müzik grubu, düzenlemiş olduğu gecede seslendirdiği şarkılarla meslektaşlarını eğlendirdi.Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir ve avukatların katılımıyla, Mersin Barosu Gökdelen...

Avukatlardan müzik ziyafeti
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Mersin Barosu’na kayıtlı avukatlardan oluşan pop müzik grubu, düzenlemiş olduğu gecede seslendirdiği şarkılarla meslektaşlarını eğlendirdi.

Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Gazi Özdemir ve avukatların katılımıyla, Mersin Barosu Gökdelen Hizmet Birimi’nde düzenlenen pop müzik gecesinde, avukatlar Alper Şahinoğlu, Firdevs Çiğdem Us, Fatma Dinç, Füsun Yegul, Melike Kızılay ve Gamze Özdemir’in seslendirmiş olduğu şarkılarla dinleyiciler zaman zaman hüzünlendi, zaman zaman neşelendi. Şarkılara salonu dolduran avukatlar da eşlik ederek, doyasıya eğlenip stres attılar. Seslendirdikleri pop şarkılarla birlikte enstrüman da çalan avukatlar, ortaya koydukları performansla tam not aldı.

Gecede konuşan Gazi Özdemir, "Meslektaşlarımız bir yandan vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini savunurken, bir yandan da farklı yetenekleriyle sanatsal faaliyetlerle güzel çalışmalar yapıyorlar. Bu gurur verici bir tablo. Bu tür etkinlikler meslektaşlarımızın kaynaşmasına, yoğun iş temposu sonrasında birlikte eğlenmelerine fırsat sağlıyor“ dedi.
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