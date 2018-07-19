Bahçacı: 'Şiddetin her türlüsüne karşıyız'

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın, hasta yakını tarafından darp edilmesini kınadıklarını ifade ederek, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız" dedi.

Bahçacı, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kamuoyu gündeminde önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Sağlık çalışanları olarak ailelerinden, kendilerinden fedakarlık yaparak acı çeken, sağlığını kaybetmiş, sevdiklerine üzülmüş ve kendilerine ihtiyaç duyan insanlara hizmet etmek için hiç ara vermeden çalıştıklarını vurgulayan Bahçacı, "Özverili sağlık çalışanları olarak bizler, sağlık hizmetlerini halkımızın tamamına din, dil, ırk ayrımı yapmadan sunuyoruz. Halkımızın büyük çoğunluğunun sağlık çalışanlarının fedakarca çalışmalarından dolayı minnet duyguları içinde olduğunu da çok iyi biliyoruz. Ancak ne yazık ki, toplum içinde şiddeti alışkanlık haline getirmiş olanlar, bazen sağlık hizmeti sunduğumuz ortamlarda karşımıza çıkıyorlar. Bakanımızın, ’sağlık personeline uygulanan şiddetin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız’ yaklaşımını, Sağlık Müdürlüğü yöneticileri olarak aynen benimsiyoruz” diye konuştu.

Bahçacı, sağlık çalışanları olarak beklentilerinin, gerek sözlü gerekse fiziksel şiddet uygulayan kişilerin adalet önünde mutlaka hak ettikleri ceza ile cezalandırılmaları olduğunu sözlerine ekledi.