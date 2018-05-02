Bakan Elvan’dan Kazanlı’ya 4 milyarlık yatırım müjdesi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin’in Kazanlı Bölgesi’ne 4 milyarlık yatırım yapılacağını belirterek, "Mersin’i ikinci Belek yapacağız. Yatırımcılar projelerini hazırlıyor, otellerin temelini bu yıl atacağız" dedi.

AK Parti Mersin İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Mersin-Tarsus Kazanlı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi yatırımlarına hız katacak devlet desteklerine ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayınlandığı bildirildi. Bu kapsamda, 7 bin 500 yatak kapasitesine sahip turizm yatırımları için faiz desteği, vergi indirimi desteği, sigorta primi işveren desteği gibi konularda yeni avantajlar sağlandığı kaydedildi. Söz konusu desteklerle birlikte Tarsus-Kazanlı Turizm Bölgesi’nde yatırım yapacak olan firmaların hemen harekete geçtiği ve yatırıma ilişkin uygulama projelerini hazırlamaya başladığı aktarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Tarsus-Kazanlı bölgesine 4 milyar liralık yatırırım yapılacağını belirterek, "Kazanlı, Türkiye’nin ikinci Belek’i olacak. Tarsus Kazanlı bölgesi 10 kilometre sahili olan, arkası tamamen ormanlık ve turizm açısından oldukça cazip bir yer. Türk yatırımcılar oraya 4 milyar TL’lik bir yatırım yapacaklar. Kazanlı Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi diyoruz. Şu anda firmalar uygulama projelerini hazırlıyor, otellerin temelini bu yıl atacağız. Türkiye için son derece önemli bir yatırım" diye konuştu.

Yatırımın hayata geçirilmesiyle birlikte bölgenin, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Elvan, "8 bin yatak kapasiteli bir yatırım olacak. 5 bin doğrudan istihdam sağlayacak. Çok ciddi bir katkı getirecek Türkiye ekonomisine. O bölgenin de turizm açısından gelişmesine çok katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.