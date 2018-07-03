Başkan Ateş, Türkiye İhracatçılar Meclisi Denetim Kurulu’nda

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ateş, 4 seneliğine Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu üyeliğine seçildi.

TİM 25. Genel Kurulu İstanbul Haliç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen ihracatçı birlikleri, TİM delegelerinin ve üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği ve 3 adayın yarıştığı TİM’in 25. Genel Kurulu’nda, 398 delegenin 149’unun oyunu alan İsmail Gülle başkan oldu. Seçimde AKİB Koordinatör Başkanı ve Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Ateş de 4 seneliğine TİM Denetim Kurulu üyeliğine seçildi.

Ateş, TİM Başkanı seçilen İsmail Gülle’ye yeni görevinde başarı dileklerini ileterek, Gülle’nin çok büyük başarılara imza atacağına dair inancını dile getirdi. Ateş, Gülle ve ekibinin yapacağı çalışmalarla, Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan 59 ihracatçı birliğinden, yaklaşık 70 bin ihracatçının çatı örgütü konumundaki TİM’i ve Türkiye ihracatçılarının yararlarını gözetmek için kurulan ve yaklaşık 78 yıldan beri ihracatçının yanında olan ihracatçı birliklerini, Türkiye’nin ilgi ve cazibe merkezi haline getireceğine dair düşüncelerini paylaştı. İhracatçıları en iyi şekilde temsil etmek ve ihracatçıların yaşadığı her türlü sorunu eş zamanlı olarak aktarıp acil çözümler üretebilmek adına geçen dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de TİM yönetim kurulu ile birlikte çalışarak ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Ateş, “Başkanımız Gülle önderliğinde her sektörden arkadaşlarımızla bu yolda ilerlemeye, tüm yönetim kurulu başkanlarıyla işbirliği içerisinde ihracat potansiyelimizi artırarak, ülke ihracatına katkı sağlamaya hazırız" dedi.