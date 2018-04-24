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24 Nisan 2018 Salı 13:37

Başkan Can, amatör spor camiasıyla bir araya geldi

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Tarsus’u her spor dalında bireysel ve takım halinde daha başarılı bir şehir haline getirmek için sporculara ve kulüplerimize desteğimizi hiçbir zaman esirgemedik, esirgemeyeceğiz" dedi.Başkan Can, amatör...

Başkan Can, amatör spor camiasıyla bir araya geldi
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Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Tarsus’u her spor dalında bireysel ve takım halinde daha başarılı bir şehir haline getirmek için sporculara ve kulüplerimize desteğimizi hiçbir zaman esirgemedik, esirgemeyeceğiz" dedi.

Başkan Can, amatör spor kulüplerinin yönetici, teknik ekip ve oyuncularıyla Faruk Sodan Stadı’nda bir araya geldi.

Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduğunu vurgulayan Başkan Can, ülkemizin sporda çok daha başarılı olması için amatör sporun daha da fazla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Can, "Belediye olarak gençlerimizi spora teşvik etmek için bir çok hizmetimizi hayata geçirdik. Sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Bu anlamda Tarsus Belediyesi olarak şehrin altyapısına verdiğimiz önem kadar insan alt yapısına da önem veriyoruz. Belediye Spor kulübü olarak yaz döneminde yaz okulu açarak ve diğer etkinliklerimizle de şehrimizdeki çocuklarımıza spor yapma imkanı sağlıyoruz. Tarsus’u her spor dalında bireysel ve takım halinde daha başarılı bir şehir haline getirmek için sporculara ve kulüplerimize desteğimizi hiçbir zaman esirgemedik, esirgemeyeceğiz. Sporun her dalında ilçemizin başarısını arttırmak için elimizden geleni her zaman yapmaya hazırız’’ dedi.

Tarsus’taki amatör spor kulüplerinin ihtiyaçları neyse ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Başkan Can, “Amatör spor kulüplerinin sıkıntıların farkındayım. Elimden geldiğince sizlerin yanında olmaya ve sıkıntılarınızı gidermeye çalışıyoruz. Bundan böylede aynı şekilde çalışmalarımız devam edecek” şeklinde konuştu.
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