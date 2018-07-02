MERSİN:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:04

Başkan Can, LGS Türkiye Birincisi Doyduk’u ödüllendirdi

Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Şevket Can, LGS’de Türkiye Birincisi olan Tarsuslu Mehmet Enes Doyduk’u altınla ödüllendirdi.Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Milli Eğitim Bakanlığı’nca tüm yurtta merkezi olarak 2 Haziran...

Başkan Can, LGS Türkiye Birincisi Doyduk'u ödüllendirdi
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Mersin’in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Şevket Can, LGS’de Türkiye Birincisi olan Tarsuslu Mehmet Enes Doyduk’u altınla ödüllendirdi.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Milli Eğitim Bakanlığı’nca tüm yurtta merkezi olarak 2 Haziran tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’nda tam puan alarak Türkiye Birincisi olan Tarsus Ortaokulu öğrencisi Mehmet Enes Doyduk ve babası Mustafa Doyduk’u makamında ağırladı.

Öğrenciyi tebrik eden Belediye Başkanı Şevket Can, başarılarının devamını diledi.

Başkan Can, “Eğitim, insanın doğumuyla birlikte başlayan ve ölümüne kadar devam eden uzun ve kapsamlı bir süreçtir. Bu süreçte kişinin güzel yetişmesi, vatanına, milletine, bayrağına, tüm mukaddes değerlerine bağlı bir insan ve vatandaş olabilmesi için iyi bir eğitim alması şarttır. Günümüzde bunun da bir takıp prosedürleri var ki, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan merkezi sınavlar, eğitimin olmazsa olmazlarından biridir. Böylesine önemli bir sınavda sevgili yavrumuz Mehmet Enes Doyduk göğsümüzü kabarttı. Bir Tarsuslu olarak ne kadar övünsek yeridir. Yerel yönetim olarak başarılı öğrencilerimizi her zaman destekliyoruz ve desteklemeye devam ediyoruz. Yavrumuz Enes’i, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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