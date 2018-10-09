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09 Ekim 2018 Salı 10:37

Başkan Can’dan dünya rekoru kıran personeline plaket

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 1 dakikada tek ayakla 252 kez ip atlayarak dünya rekoru kırıp, Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran personeline plaketDünya rekoru kırarak adını Guinness Rekorlar Kitabına yazdıran Ali Polat’ı başkanlık...

Başkan Can'dan dünya rekoru kıran personeline plaket
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Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, 1 dakikada tek ayakla 252 kez ip atlayarak dünya rekoru kırıp, Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdıran personeline plaket

Dünya rekoru kırarak adını Guinness Rekorlar Kitabına yazdıran Ali Polat’ı başkanlık makamında ağırlayan Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus’u dünyaya tanıttığı için personelini tebrik etti. Başkan Can, "Mesai arkadaşımız tek ayakla bir dakikada 252 kez ip atlayarak dünya rekoru kırıp Guinness Rekorlar Kitabına girmiştir. Şahsen mesai arkadaşımın böyle bir yeteneğinden dolayı, şehrimizi dünyaya tanıttığından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim" dedi.

Ali Polat’ta, Başkan Can’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Daha sonra Başkan Can, personeline plaket vererek ödüllendirdi.
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