Başkan Tarhan 4. yılını değerlendirdi

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, demokratik ve halkçı yönetim anlayışı ile Mezitli’ye değer kattıklarını belirterek, "4 yıl önce göreve gelirken sloganlarımızdan birisi ’Mezitli’ye değer katacağız’ iddiasıydı. Kattığımız değerle herkes kazandı" dedi.

Tarhan, düzenlediği toplantıyla görevdeki 4 yılını değerlendirdi. Mezitli Belediyesi Amfitiyatro’da gazetecilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, söz verdiklerinden çok daha fazlasını yapmış olmanın gurunu yaşadıklarını söyleyen Tarhan, "4 yıl önce göreve gelirken sloganlarımızdan birisi ’Mezitli’ye değer kakacağız’ iddiasıydı. Mezitli’ye kattığımız değerle herkes kazandı. Önemli bir ekonomi dergisinin 2017 yılında yaptığı araştırmaya göre, gayrimenkul sektöründe Türkiye’de yüzde 5, Mersin’de yüzde 14.3 değer artışı gözlemlenirken, Mezitli’de değer artışının yüzde 26’ya kadar ulaştığı tespit edilmiştir” diye konuştu.

İnsan mutluluğunu hedef alan bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Tarhan, “Bir diğer sloganımız da ’Mutlu Kent Mezitli’ idi. Mezitli’de yaşayan insanların daha sağlıklı, daha mutlu olabilmesi için çok önemli çalışmalara imza attık. Kuşkusuz, mutluluğun üst çizgisini henüz yakalayamadık. Ama tüm çalışmalarımız insanların mutluluğunu artırmaya yönelik olarak devam edecektir. Artık herkes, ’Burası Mezitli’ diyerek ayrıcalıklı olduklarının hazzını yaşamaktadır. 20 bine yaklaşan üyesiyle ’MezitliKart’ sahibi bulunması bile bunun ölçütlerinden sadece birisidir” ifadelerini kullandı.

"Mersin ve Türkiye’de yaşanan nüfus artış oranının 3 katı hızla geliştik"

Belediye kaynaklarını verimli şekilde kullanan, halkının güveninin kazanmış, gerçekleştirdiği sosyal ve kültürel faaliyetlerle Mezitli adını uluslararası alanlarda bile duyurmuş olmaktan büyük onur duyduğunu vurgulayan Tarhan, "2018 yılı Ocak ayı itibariyle Mezitli’in nüfusu 187 bin 536’dır. Bu nüfusa 2017 Kasım ayı verilerine göre kayıtlı 54 bin, kayıtlı olmayanlarla birlikte 65 bin Suriyeli dahil değildir. 371 kilometrekarelik yüzölçümü ile Akdeniz ilçesinin 1.5 katı, Yenişehir’in ise 2.7 katı büyüklüktedir. Mersin’in 13 ilçesi arasında en yüksek nüfus artış oranına sahip olan Mezitli’dir. Mersin ve Türkiye’de yaşanan nüfus artış oranının 3 katı hızla gelişmiştir. Biz bu göç olgusundan rahatsız değiliz. Çünkü daha iyi bir yerleşim yerini tercih eden, Mersin’in diğer ilçelerinden de Mezitli’ye büyük oranda göç hareketi yaşanmaktadır" şeklinde konuştu.

"Belediye kaynaklarını en rasyonel biçimde kullandık"

Mezitli Belediyesi bütçesinin 2018 yılında 120 milyon olarak gerçekleştiğini kaydeden Tarhan, şöyle devam etti; "Taşeron işçisine en yüksek ücret veren, iki dini bayramda ayrıca ödeme yapan belediyelerin başında gelmekteyiz. Taşeron işçilerimizin tümü, ayrım yapılmadan kadroya geçirilmiştir. Bir taraftan taşeron yapısının belediyemize getirdiği ilave mali yük, diğer taraftan yeni imar yönetmeliğinin yeni inşaat yapımını neredeyse sıfırlaması sonucu, imar gelirlerinin azalması 2018 yılı bütçesinde beklenmedik olumsuzluklar yaratmıştır. Belediye yönetiminde yeni demokratik uygulamalarımız, somut katılımcı ve saydam uygulamalarımız ile çığır açtık. Sivil toplum kuruluşları yanında Mezitli Kent Konseyi ile halka dönük ortak projeler yürüttük. Evlerde yalnız yaşayan, bakacak kimsesi olmayan yaşlılarımıza yönelik, ’Evde Bakım Hizmet Birimi’ kurarak yaşlılığı unutturduk. Kadın Üretici Pazarı sayımızı, Davultepe’de açtığımız ve Tece’de bugünlerde açacağımız pazarla 9’a çıkardık. Bu pazarlarımızda 500’ün üzerinde kadınımız satış yapmaktadır."

"Daha yeşil Mezitli için mücadele ediyoruz"

İlçedeki ’Hobi Bahçesi’ sayısının önümüzdeki günlerde Davultepe ve Akdeniz Mahallesi sınırında açılacak olanlarla 6’ya çıkacağını anlatan Tarhan, "Hobi bahçesinden yararlanmak isteyen binlerce vatandaşımız bulunmaktadır. Mezitli sınırları içerisinde imar planında yeşil alan olarak görünen ve mülkiyeti belediyede olan alanların yüzde 98’i yeşil alan olarak düzenlenmiştir. Yaptığımız park ve çocuk oyun alanları dışında sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği jakaranda koruluğu sayısı 36’ya ulaştı. Ayrıca, zeytinlik ve kayısı bahçesi yapan sivil toplum kuruluşları da oldu. Çocuk ve gençlerimizi spora özendirmek için Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün kuruluşu gerçekleştirildi. Bisiklet yolları yapımı devam edecektir. Yaptığımız bu yollardan dolayı bin 350 adet bisiklet halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Sahilde tüm sınırlarımızda yürüyüş yolu yapıldı. Pompeiopolis sütunlarının doğusuna yürüyüş ve bisiklet yolu yaptık. Antik liman bölgesinde, Selçuk Üniversitesi ve UNESCO tarafından deniz altı arkeolojik araştırması yapıldı. Sütunlu yol ve Amfi Tiyatro’da kazı çalışmaları temmuz ayında devam edecektir. Bunun yanında belediye hizmet binamız eski Mezitli hali bitişiğinde bu ay sonu tamamlanacak. Mayıs ayında belediyemiz yeni binasına taşınacak. Eski hal alanı yıkılmaya başlandı. Bu alanın altı kapalı otopark olarak planlandı. Üstü ise sanayi sitesinin bir bölümü ile birlikte kent meydanı olarak 2. Çevre Yoluna bağlanacak" dedi.