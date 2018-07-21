Başkan Tarhan gönüllü serasında sebze topladı

Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, gönüllü serasını ziyaret ederek, aşevinde ihtiyaç sahiplerine yemek yapılması amacıyla sebze topladı.

Bazı birim müdürlerinin de katıldığı ziyarette Başkan Tarhan, Mezitli Belediyesi Aşevi’nde yoksullara yemek yapılması amacıyla, gönüllülerle birlikte domates, patlıcan, biber ve karpuz topladı. Serada gönüllü olarak çalışan Selman Kalender ve Muhsin Yılmaz’ın yanı sıra gönüllülere destek veren Belediye Meclis üyesi Şenol Çavuş’tan üretimden, aşevine ulaşımına kadar yaşanan süreç hakkında bilgi alan Tarhan, başka şehirlerde benzer şekilde çalışma yapan belediyelerle irtibata geçilerek işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Gönüllü serasında vatandaşla belediyenin işbirliğine çok önemli bir örnek olduğunu ifade eden Tarhan, “Zor olan ise parasız yapılacak işlerdir. Çünkü bunlar gönül işi ve güvene dayanan işlerdir. Bu arkadaşlarımız orada her türlü sebzeyi yetiştiriyorlar. Bizden hiçbir talepleri yok. Biz onlara sadece yer verdik. Yaklaşık 4 dönüm yerleri var. Gönüllü arkadaşlar da hem kendi sağladıkları tohum ve fidelerden hem de derneğin ürettiği tohumlardan yararlanıyor ve titizlikle sebze yetiştiriyorlar” dedi.

Gönüllülerin yaptığı çalışmaların aşevine güzel bir destek olduğunu söyleyen Tarhan, "Gönüllü serasında görev yapan arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu yaz sıcaklarında zor şartlar altında, kendi imkânlarıyla yetiştirdikleri seraya gözü gibi bakıyorlar. Bunun yanında serada Türkiye’ye örnek teşkil edecek bir davranış sergileniyor. Üretilen sebzeler, aşevimizde hazırlanan yemeklerde kullanılarak, dar gelirli vatandaşlara ulaştırıyor" şeklinde konuştu.

Serada görevli gönüllüler adına düşüncelerini dile getiren emekli astsubay Salman Kalender ise "Burada belediye gönüllüsü olarak çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Zamanımızı kahvehanelerde geçirmektense 4 arkadaş buranın bakımıyla ilgileniyoruz. Serada yaptığımız çalışmalarımızı, kesinlikle parasal olarak yapmıyoruz. Hiç bir çıkar gözetmiyoruz. Buradaki amacımız, dar gelirli vatandaşlarımıza bir nebzede olsa katkı sağlamak" diye konuştu.