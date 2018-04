Başkan Tollu’dan esnafa 3 bin bayrak

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, ilçede bulunan esnafları ziyaret ederek, 3 bin adet Türk Bayrağı ve ’bereket duası’ yazılı olan çerçeve dağıttı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Belediye Meclis üyeleri, ilçe esnafını ziyaret etti. Başkan Tollu ziyarette, esnafa 3 bin adet Türk Bayrağı ve ’bereket duası’ yazılı olan çerçeve dağıttı.

İlçenin ekonomik ve sanayi alanında kalkınması için esnafın yerinin çok önemli olduğunu belirten Tollu, belediye olarak esnafın mutluluğu için çalıştıklarını kaydetti. Ziyaretler sırasında esnafın sorunlarını da dinleyen Tollu, esnafların işleyen çarkın önemli parçaları olduğunu belirterek, belediye olarak amaçlarının çarkın güzel bir şekilde dönmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Erdemli’nin her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Tollu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kalkınma yolculuğumuzu birlikte sürdürdüğümüz esnafımızı yılda bir defa değil, her zaman bulduğumuz ilk fırsatta ziyaret edip, sorunlarını dinliyor, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Çünkü biz esnafımızı her zaman önemsiyoruz. Sanayi ve ekonomik kalkınmada esnafımız mihenk taşıdır. Bu mihenk taşını canlı tutmak bizim asli görevimizdir" dedi.