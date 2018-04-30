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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:34

Başkan Tuna Berat Kandili’ni kutladı

Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak kabul edilen Berat Kandili’nin tüm İslam alemi için sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.Tuna, bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına ulaşmaya...

Başkan Tuna Berat Kandili'ni kutladı
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Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Ramazan ayının müjdeleyicisi olarak kabul edilen Berat Kandili’nin tüm İslam alemi için sağlık, mutluluk ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Tuna, bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına ulaşmaya vesile olan Berat Kandili’nin, bağışlanma ve af gecesi olduğunu belirterek, "Bu gecede yapılan ibadetlerin fazileti çok büyüktür. Bu mübarek gecelerde dayanışma ve yardımlaşma içinde birbirimizi sevmeli ve bütün güzellikleri birlikte paylaşmalıyız. Vatanımızın bekası için görev yapan tüm Mehmetçiklerimizi ve güvenlik güçlerimizi Allah’a emanet ediyor, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyanın barış ve huzura kavuşmasını diliyorum" diye konuştu.
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