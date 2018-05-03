Başkan Tuna: 'Önceliğimiz sağlık'

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediye Meclisi, Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı yaptı.

Belediye Meclis Salonu’nda, Belediye Başkanı Hamit Tuna başkanlığında yapılan toplantı, bir önceki birleşime ait karar özetinin okunarak, oy birliğiyle kabul edilmesiyle başladı. Ardından gündemin diğer maddelerine geçildi. Toroslar Beledyesi’nin 2017 mali yılı bütçe kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabı görüşülerek oy birliğiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilirken, pazar yerleri hakkındaki Yönetmeliğin "geçiş hükümleri" başlıklı geçici 1. maddesinin 1. fıkrası hükümleri doğrultusunda Toroslar bölgesi dahilinde faaliyet gösteren semt pazarlarının uygun alanlara taşınması ya da kapatılmasına ilişkin teklif görüşülerek, oy birliğiyle ihtisas komisyonlarına sevk edildi.

Mülkiyeti Toroslar Belediyesi adına kayıtlı olan Halkkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarında bulunan dükkan ve deponun 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesine istinaden Toroslar İlçe Sağlık Müdürlüğü adına 3 yıllığına tahsisinin yapılmasına ilişkin teklif de görüşülerek, oy birliğiyle kabul edildi. Gündem maddesiyle ile ilgili görüşlerini dile getiren Başkan Tuna, göreve geldikleri günden beri sağlığa hep öncelik tanıdıklarını belirterek, çalışma yol haritalarını da sağlık, eğitim ve gençlik olarak şekillendirdiklerini söyledi. Son günlerde özellikle kadınlarda göğüs kanseriyle ilgili bulguların artması nedeniyle sağlık müdürlüğüyle ortaklaşa hayata geçirdikleri projeyle Halkkent Mahallesi’nde bin metrekarelik kapalı bir mekanda Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezini (KETEM) kurduklarının bilgisini veren Tuna, "Projemiz büyüdü.Yanına ek birimler de getirildi.Bin metrekarelik yerimize ilave olarak daha önce Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne verdiğimiz yerimizi İlçe Sağlık Müdürlüğümüze 3 yıllığına tahsis ediyoruz. Erken teşhis ve tedavi hayat kurtarır düşüncesiyle hedefimiz, doktorlarımızın önerdiği periyotlarda iki yılda bir burada kadınlarımızı sağlık taramasından geçirmektir. KETEM’e 18 kişilik bir gezici araç da tahsis ettik.Bölgemizdeki tüm kadınlarımızı bu merkezimize getiriyor ve sağlık kontrollerini yaptırarak, kayıt altına alıyoruz.İşlerin en faydalı olanı da sağlık alanındaki çalışma ve projelerdir. Meclis üyelerimize de verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum.Yeni binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık alanında elimizden geldiği kadar kurumlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmesidir” dedi.

Belediye ihtisas komisyonlarından gelen raporların görüşülerek, karara bağlandığı meclis toplantısı, temenni ve öneriler ile son buldu.

Toroslar Belediye Meclisi, Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci oturumunu yapmak üzere 4 Mayıs Cuma günü saat 14.00’de yeniden toplanacak.