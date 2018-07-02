MERSİN:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 09:20

Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye’de ikinci kez Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen ’Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası’ oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.Mersin Valiliği Himayelerinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü,...

Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası sona erdi
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Türkiye’de ikinci kez Mersin’in ev sahipliğinde düzenlenen ’Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası’ oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

Mersin Valiliği Himayelerinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile Mersin’de düzenlenen, ’Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası’nın ödül töreni gerçekleştirildi. 6 gün boyunca junior, bayanlar ve erkekler olmak üzere üç farklı kategoride milli takımlara seçilebilmek için 21 bedensel engelli sporcunun kıyasıya mücadele verilen şampiyonada, bayanlarda Miray Ulaş, erkeklerde Hüseyin Akbulut gençler ise İbrahim Köseler birinci oldu.

Yapılan ödül töreninin ardından ’Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası’ sonunda şampiyonada dereceye giren sporcular Milli takımlara seçilerek, 16-22 Eylül 2018 tarihlerinde Amerika’nın Sheboygan Kentinde düzenlenecek olan 2018 Paralimpik Dünya Yelken Şampiyonasında (2018 Para World Sailing Championships) Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.
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