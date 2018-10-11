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11 Ekim 2018 Perşembe 12:14

Belediye personeline yangın söndürme ve ilkyardım eğitimi

Akdeniz Belediyesi’nde hizmet içi eğitim programları kapsamında belediye personeline, ilkyardım ve yangın söndürme konularında teorik ve pratik eğitim verildi.Akdeniz Belediyesi, kurumun farklı birimlerinde görev alan personelin ilkyardım ve...

Belediye personeline yangın söndürme ve ilkyardım eğitimi
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Akdeniz Belediyesi’nde hizmet içi eğitim programları kapsamında belediye personeline, ilkyardım ve yangın söndürme konularında teorik ve pratik eğitim verildi.

Akdeniz Belediyesi, kurumun farklı birimlerinde görev alan personelin ilkyardım ve yangına müdahale konularında sorumluluk ve kabiliyetini daha etkin ve verimli hale getirmek amacıyla eğitim programlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Akdeniz Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı, müdürlüklerde görevli yangınlara müdahale ekibine yönelik hizmet içi eğitimi düzenledi. Belediye konferans salonunda düzenlenen çeşitli görsellerle aktarılan programda personele, gerek olası kazalarda kazazedelere ilkyardımın nasıl yapılacağı ile birlikte yangınların çıkış nedenleri, yangından korunma ve söndürme eğitimleri verildi.

Akdeniz Belediyesi sivil savunma uzmanı Gamze Ertürk Sağın, yangın esnasında kurum personelinin yapması gerekenlerle ilgili bilgiler aktarırken, belediye hekimi Ruşen Behrem’de yara ve yanıklara ne şekilde ilkyardımda bulunulması gerektiğini anlattı.

Personele, kontrollü yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı

Konferans salonunda verilen eğitiminin son bölümünde ise belediyenin makine ikmal sahası içinde, uzman eğitmenlerce belediye personeline yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı. Personelin, yangınlara müdahaleye karşı deneyim kazanmasının amaçlandığı tatbikatta, yangın türleri, yangın söndürme cihazlarının özellikleri ve nasıl kullanılması gerektiği, yangın esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Uzmanlar, yangına müdahale sırasında karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı alınması gereken tedbirleri de personele aktardı.

“Alınacak çok küçük tedbirler yaşamsal önem taşıyabilir”

Personele yönelik eğitim programı hakkında açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, ilkyardım ve yangına müdahale konularında verilecek teorik ve pratik eğitimlerin çok önemli olduğunun altını çizdi. Eğitimi veren sivil savunma uzmanları ve programa katılan personele teşekkür eden Pamuk, “Tedbirsizlik veya bilgi eksikliği, ne yazık ki kimi zaman ciddi yaralanmalara hatta ölümlere yol açan kazalara neden olabilmektedir. Bu nedenle, kazalarda ilkyardımın nasıl uygulanması gerektiği ve yangınlara müdahale konularında, sivil savunma uzmanlarınca, personelimizin teorik ve de pratik bilgi ve eğitim düzeyini yükseltmek, üzerinde önemle durduğumuz bir konudur. Zira bu bilgiler, gündelik hayatın her anında ihtiyaç duyabileceğimiz çok önemli bilgilerdir. Alınması gereken bazı küçük tedbirler veya bu konularda doğru ve yeterli bilgi sahibi olmak, müdahaleyi doğru ve zamanında yapmak, can kayıplarının, yaralanmaların ve olası felaketlerin önüne geçebilir” dedi.
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