Bozyazı’da tercih danışmanlık noktası açıldı

Mersin’in Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin Liseye Geçiş Sınavı’nın (LGS) ardından doğru tercih yapmalarına yardımcı olmak için ’tercih danışmanlığı noktası’ açtı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin, tercih danışmanlık merkezinin yanı sıra öğrencilerin ilçe genelindeki 10 ortaokulda bulunan rehberlik öğretmenlerinden de faydalanabileceğini söyledi. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Dörtyol Kavşağında kurulan noktada da uzman eğitimciler yardımıyla öğrencilerin tercihlerini yapabileceklerinin altını çizen Sezgin, "Bozyazı genelinde 10 ortaokulda bulunan rehberlik öğretmenlerinden öğrencilerimiz tercih süresi boyunca yararlanabilecekler. İlçenin merkezi olan Dörtyol Kavşağında ise tercih danışmanlığı noktası oluşturduk. Tercih süresince oluşturduğumuz bu nokta öğrencilerimize hizmet verecektir. Mesai saatleri içerisinde hizmet verecek olan bu noktada alanında uzman öğretmenlerimiz rehberliğinde öğrencilerin geleceklerine yön verirken, daha başarılı seçimler yapmalarına yardımcı olacak. Öğrenci ve velilerimiz her konuda gelip danışabilirler" dedi.