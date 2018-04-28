MERSİN:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:50

Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ’Öfke Kontrolü’ eğitimi

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personellere ‘Öfke Kontrolü, Stres ile Baş Etme Yöntemleri ve Motivasyon Teknikleri’ eğitimi verildi.Mersin Büyükşehir Belediyesi...

Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına 'Öfke Kontrolü' eğitimi
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi iş birliğiyle Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan personellere ‘Öfke Kontrolü, Stres ile Baş Etme Yöntemleri ve Motivasyon Teknikleri’ eğitimi verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen eğitim programında, belediye bünyesinde çalışan çağrı merkezi, iletişim büroları, halkla ilişkiler, vezne görevlisi, danışma büroları, kent-kart büroları, hal müdürlüğü personelleri ile şoför ve itfaiye personellerine, stresle baş etme ve öfke kontrolü konusunda eğitim verilerek, personellerin karşılıklı iletişim içinde çözüm yolları üretebilmeleri hedeflendi.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Doktor Öğretim üyesi Nurcan Çiçek tarafından 3 gün süren eğitimde, yaklaşık 300 personel stres, stres yaratan faktörler, stresle başa çıkma yöntemleri, empati, empati kurmanın önemi, personellerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları konuları hakkında eğitim aldı.

Stres unsurunun bireylerde çocukluk döneminden itibaren oluşmaya başladığını belirten Çiçek, doğanın en iyi terapi yöntemi olduğunu belirtti. Ayrıca bireylerin stres ve kaygıdan kurtulma yöntemlerini aramaları ve çözüm yolları bulmaları gerektiğini söyledi.
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