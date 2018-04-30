Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Hali’nde esnafın yaralarını sardı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz geçtiğimiz yıl çıkan bir yangın sonucu kullanılmaz hale gelen ve yenilenen Tarsus Hal Kompleksi Boş Kap Depolama Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Yangın sonrası kullanılmaz hale gelen ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden inşa edilen 22 iş yerinin bulunduğu Tarsus Hal Kompleksi Boş Kap Depolama Merkezi’nin açılışına Başkan Kocamaz’ın yanı sıra Tarsus Kaymakamı Yüksel Ünal, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da katıldı. Burada konuşan Kocamaz, Mersin’in tarım ve üretim bölgesi olması nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bütçenin önemli bir kısmını tarıma ayırdıklarını belirtti. Mersin tarihinde ilk defa tarıma yönelik çok büyük destekleri son 4 yıldır aldığını ve almaya da devam edeceğini ifade eden Kocamaz, “Şu ana kadar sadece tarımsal sulamaya yönelik verdiğimiz destek 487 kilometreyi aşmış durumda. Alternatif tarım ürünlerine yönelik çalışmalar yaptık. Arı kovanı dağıtımından fide ve fidan desteğine kadar akılınıza gelebilecek her türlü desteği vatandaşımıza sunuyoruz. İlimizin 12 bölgesinde tarımsal tahmin ve erken uyarı istasyonları oluşturduk. Yaklaşık 500 bin civarında zeytin fidanı dağıttık. Bunun yanında ceviz ve fıstık gibi birçok çeşidinde Mersinimizde yeniden hayata kazandırılması, insanlarımızın bu alanlarda da üretim yapması için destekler verdik. Fide dağıtımlarımız hala devam ediyor” dedi.

Yalnızca üretim aşamasında değil sonrasında da üreticilerin yanında olacak projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Kocamaz, “Üretilen ürünlerin en iyi şekilde pazarlanmasına yönelik hal kompleksi çalışmalarımız devam ediyor. Erdemli halimizi Haziran ayında tamamlamayı planlıyoruz. Bunun yanında Silifke Hali’nin ihalesi yapıldı. Anamur ve Bozyazı ilçelerimizdeki hallerle ilgili de çalışmalar yapıldı. Tahsisler alındı ve projeler tamamlanıp, ihalesi yapılmak üzere. Aynı şekilde Mut ilçemizde hal tesisi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla Mersin genelinde Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ürettiği ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için gayret ve çabalarımız sürüyor. Merkez 4 ilçede ki halimizde Tarsus’ta ki hal esnafının 3 katından fazla esnaf var. Orada da bu tür kasaların korunabileceği yeri yeni yapıyoruz. Bundan sonrada bu tür hizmetler halkımıza sunulmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

Mersin’in sadece Türkiye’yi değil dünyayı doyuran bir yerleşim alanı olduğunun altını çizen Kocamaz, “Muz konusunda Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 85’ini, Limon ihtiyacının yüzde 45’ine karşılamamız ve bu bölgede yetişen ürünlerin Türkiye’de adından söz ettirmesi bizi gerçekten gururlandırıyor. Üretim cesaret işidir. İnsanlarımız bir yıl emek çekiyor ama ürettiği ürün yaptığı masrafı dahi karşılamıyor. Bizlerde vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için bir görev üstlendik. Bunun mutlaka değişmesi lazım. Planlı ve programlı üretime geçilmesi lazım. Yoksa gelecekte tarım konusunda bugünkü bolluğu, bereketi yaşayamayacağımız gibi bir düşüncede gelişiyor. İlçelere gittiğimiz zaman bazen bana ‘buraları ne zaman imara açacaksınız? diye soruyorlar. Biz bu toprağın gerçek sahipleriyiz. Bu ülkeye, bu topraklara hep birlikte sahip çıkmak ve betonlaşmanın önüne geçmek durumundayız. Zararın neresinden dönülse kardır. Bu konuda direnebildiğimiz kadar direnmeye devam edeceğiz. İnşallah geçmişte yaşanan hadise bir daha yaşanmaz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.