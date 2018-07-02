Büyükşehir’den yaylalarda haşere temizliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesi ile sivrisinek, karasinek, kene, fare, hamam böceği, larva ve uçkunla mücadele çalışmalarını sıklaştırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında yürüttüğü ilaçlama çalışmaları, kent merkezi yaylalar ve köylerde devam ediyor. Bu kapsamda uzman ekipler tarafından tüm ilçelerde sokak sokak yapılan kontroller sonucu tespit edilen noktalar periyodik olarak ilaçlanıyor. Kamuya açık alanlarda üreme noktaları belirlenip, müdahale edilirken, özellikle sivrisineklerin ürediği durgun suların ilaçlanmasına önem veriliyor.

4’ü merkez, 9’ü kırsal toplam 13 ilçe ve bağlı mahallelerde, 379 personel ve 103 araçla ilaçlama çalışması yapan büyükşehir belediyesine bağlı ekipleri, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerdeki durgun sular, fosseptikler, rögarlar, dere yatakları, menfezler, sulama havuzları, içerisinde su toplayan bodrum katları, ahıl, ağır ve gübrelik alanlar, su birikintileri, çöp konteynırları, çöp toplama istasyonları, sulama havuzları, kanallar gibi sineklerin üreme ve konaklama noktalarını ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ilaçlama çalışmaları sırasında ULV cihazları, sırt atomizerleri, sırt pompaları, termal fog ve mist blower araçları kullanıyor. İlaçlamada ergin mücadelesi gün batımında açık alanlarda yürütülürken, geceleri ise periyodik olarak yerleşim alanlarında ULV araçlarıyla yapılıyor. Zararlı vektörlerin üreme alanlarını tespit ederek ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiren ekipler vatandaşlardan gelen şikayetleri ve talepleri de değerlendirerek yerinde müdahalelerde bulunuyor.

"Vatandaşlar da duyarlı olmalı"

Büyükşehir Belediyesi, zararlı vektörlerle mücadele ederken vatandaşları da bazı önemli konularda duyarlı olmaya çağırdı. Yetkililer özellikle iş yeri ve evlerde evsel atıkların poşetlenerek belirlenen saatlerde dışarı çıkarılması gerektiğini belirtti. Vatandaşların yaşadıkları alanda bulunan yüzme ve süs havuzları, bodrum katları, bahçede bulunan varil benzeri su bidonlarında bulunan ve kullanılmayan suların belirli aralıklarda tahliye etmesi gerektiğinin altını çizen yetkililer, bahçelerde aşırı sulama ve otlamanın önüne geçilmesinin de karasinek ve sivrisinekle mücadele konusunda önemli olduğunu vurguladı.