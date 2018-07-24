MERSİN:
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24 Temmuz 2018 Salı 16:00

Büyükşehir’in kalp sağlığı tarama aracı hizmete başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, özellikle kırsalda yaşayan ve sağlık hizmetlerine ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlar için faaliyete geçirdiği Gezici Kalp Sağlığı Tarama Aracı, hizmet vermeye başladı.Mersin Büyükşehir Belediyesi...

Büyükşehir'in kalp sağlığı tarama aracı hizmete başladı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, özellikle kırsalda yaşayan ve sağlık hizmetlerine ulaşımda sıkıntı yaşayan vatandaşlar için faaliyete geçirdiği Gezici Kalp Sağlığı Tarama Aracı, hizmet vermeye başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Rotary Kulübü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen Kalp Sağlığı Tarama Aracı, Tarsus ilçesi Dörtler Mahallesi’nde tarama yapmaya başladı. Silifke Sarıaydın, Erdemli Sinap ve Toroslar Aladağ mahalleri ile devam eden taramalarda kısa sürede 270 vatandaş muayene edildi. Ücretsiz olarak yapılan taramalarda vatandaşlar EKG ve EKO taramasından geçiriliyor. Tansiyon ölçümünün de yapıldığı muayenelerde uzman doktor Sabri Seyis gönüllü olarak hizmet veriyor.

57 vatandaşta çeşitli kalp hastalıkları teşhis edildi

4 mahallede hizmet veren tarama aracında, 57 vatandaşa çeşitli kalp hastalıkları teşhisi konuldu. Silifke ilçesi Sarıaydın Mahallesi’nde sadece bir günde ikisi ölümcül düzeyde olmak üzere 11 kişide çeşitli kalp rahatsızlığı teşhis edildi ve sağlık kuruluşlarına sevki gerçekleştirildi. Yeni hizmeti ile insanların yaşam kalitesini arttırmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, bu projesi ile köy köy dolaşacak ve insanların hayatlarına dokunmaya devam edecek.

"İhmal ediyordum ayağımıza gelince hemen gittim"

68 yaşındaki Aladağ Mahallesi sakini Servet Kılınç, "Bu tarama aracının ayağımıza kadar gelmesi çok büyük bir isabet oldu. Böyle gezici sağlık hizmetlerini daha önce de almıştım. Kalpten biraz şüphe ediyordum. Doktora gidecektim. Ama köyde bahçeydi, bağdı derken oyalanıyordum, ihmal ediyordum. Ama ayağımıza gelince koşa koşa muayene olmaya geldik. Şu an 10 yaşındaki bir çocuk bile gelmiş, ‘Ben kalbimi kontrol ettireceğim’ diyor" dedi.
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