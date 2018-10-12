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12 Ekim 2018 Cuma 16:17

Can: "Çıraklığını yapmadığın bir işin ustalığını yapamazsın"

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Çıraklığını yapmadığın bir işin ustalığını yapamazsın. 21 yıllık belediyecilik hizmetimiz var. Tarsus’umuzda her mahallede, her sokakta, her caddede alın terimiz, imzamız ve ayak izimiz var" dedi.Başkan...

Can: 'Çıraklığını yapmadığın bir işin ustalığını yapamazsın'
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Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Çıraklığını yapmadığın bir işin ustalığını yapamazsın. 21 yıllık belediyecilik hizmetimiz var. Tarsus’umuzda her mahallede, her sokakta, her caddede alın terimiz, imzamız ve ayak izimiz var" dedi.

Başkan Can, Bahçe Mahallesi’ndesi halı saha açılışında, 42’nci açılışlarını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bir belediye başkanının kendisine oy veren vermeyen herkesin başkanı olması gerektiğini belirten Başkan Can, “Acımız bir, sevincimiz bir. Kardeşliğimizi ve huzurumuz bozdurmadık bozdurmayacağız!” şeklinde konuştu ve “birbirimize ihtiyacımız var” diyerek, ötekileştirilmeye müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

Çalışmakla, hizmet yapmakla ilgili bir sıkıntılarının olmadığını belirten Belediye Başkanı Şevket Can, “Göreve geldiğimiz günden bu yana 42 hizmetimizin açılışını beraber yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim çalışmakla ilgili sıkıntımız yok. Bizim hizmetle ilgili sıkıntımız yok. Çıraklığını yapmadığın bir işin ustalığını yapamazsın. 21 yıllık belediyecilik hizmetimiz var. Tarsus’umuzda her mahallede, her sokakta, her caddede alın terimiz, imzamız ve ayak izimiz var. Rabbimizin izniyle gündüz yorulmadan gece uyumadan var gücümüzle çalışarak 336 bin insanımıza, hemşerilerimize hizmet etmenin mutluluğunu ve heyecanını mesai arkadaşlarımla beraber yaşıyoruz. Kıymetli hemşerilerim bizler belediye olarak ayrım yapmadan, ayırmadan, ötekileştirmeden şehrimize hizmet ediyoruz. Dili, dini, ırkı, milleti, memleketi ne olursa olsun Allah rızası için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim birbirimize ihtiyacımız var. Çünkü şehrimizin kardeşliğe, huzura ihtiyacı var. Şehrimizde birinci önceliğimiz huzurumuzun bozulmamasıdır. Bizim yerel yönetim olarak görevimiz sadece yol yapmak park yapmak değildir. Bizim görevimiz çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakmak için mücadele etmektir. Bizim görevimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklara yönlenmemesi için spora yönlendirmektir. Biz görev ve sorumluluklarımızın farkındayız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek halı saha açılışı gerçekleşti.

Tarsus İdman Yurdu’nun futbolcuları ve teknik heyetinin de katıldığı açılışta, şiddetli yağmura rağmen halı sahayı dolduran vatandaşlar sevgi gösterileri karşısında Başkan Can, halı sahadan ayrılmakta güçlük çekti.
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