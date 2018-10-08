ÇEVDOSAN’dan minik öğrencilere eğitim

TÜBİTAK’ın ‘Geri Dönüşüme Minik Bir Adım’ projesi kapsamında ÇEVDOSAN’ın geri dönüşüm tesisini gezen öğrenciler bilinçlendirildi.‘Geri Dönüşüme Minik Bir Adım’ projesi kapsamında Aliye Pozcu Anaokulu öğrencileri ÇEVDOSAN...

TÜBİTAK’ın ‘Geri Dönüşüme Minik Bir Adım’ projesi kapsamında ÇEVDOSAN’ın geri dönüşüm tesisini gezen öğrenciler bilinçlendirildi.

‘Geri Dönüşüme Minik Bir Adım’ projesi kapsamında Aliye Pozcu Anaokulu öğrencileri ÇEVDOSAN tesisini gezerek geri dönüşüm konusunda bilgilendirildi. Tesisin her alanında yapılan faaliyetleri büyük bir dikkatle dinleyen minik öğrenciler, bilgilendirme sonrasında atık kutularına pet şişe attılar.

‘Geri Dönüşüme Minik Bir Adım’ projesinin anlamlı ve yerinde bir proje olduğuna dikkat çeken ÇEVDOSAN Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Akbaş, "Öncelikle bu projeyi ortaya çıkarmakta emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Geri dönüşümün faydalarını minik öğrencilerimize aktararak, onların küçük yaşta doğaya olan hassasiyetlerini güçlendirdik. Bilinçli bir toplum için çocuklarımıza bu tarz eğitimlerle doğa sevgisi aşılamamız gerekiyor" dedi.

Verilen eğitimden oldukça memnun kaldıklarını ifade eden okul öğretmenlerinden İlknur Gölcük ise, "Eğitimler öğrencilerimiz açısından büyük önem taşıyor. Bilinçli nesiller yetiştirmek adına bu tarz eğitimlerin sıkça yapılması gerekiyor. Projede emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.