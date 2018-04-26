Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan çocuklardan karma sergi

Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı kuruluşlar tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlanan, ’Mersin Çocuk Evleri Sitesi Resim, Heykel ve Rölyef Sergisi’ açıldı.Mersin...

Mersin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı kuruluşlar tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında hazırlanan, ’Mersin Çocuk Evleri Sitesi Resim, Heykel ve Rölyef Sergisi’ açıldı.

Mersin Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü hizmet binası önünde gerçekleştirilen etkinlikte, ’Ses Ses Sosyal Hizmetler Senfonisi Projesi’ kapsamında, Çocuk Evleri Sitesi ve Mersin Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan çocukların oluşturduğu müzik grubu, mini konser verdi. Çocuk Evleri Sitesinde kalan çocukların, halk oyunları gösterisi de yaptığı etkinlikte, 21 çocuğun 8 ayda hazırladığı, 60 resim, 63 rölyef ve 2 heykelden oluşan eserler sergilendi.

Etkinliğe, Vali Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Veysel Topkaya, çok sayıda öğrenci ve çok sayıda vatandaş katıldı.